Tech-Milliardär Elon Musk gibt laut einem Medienbericht sein Amt als einer der wichtigsten Berater von US-Präsident Donald Trump auf.

Trump habe seinem innersten Beraterkreis mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde, berichtet das Magazin «Politico» unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen.

Der Chef des Elektroautobauers Tesla ist zuständig für umstrittene Sparmassnahmen der Bundesbehörden.

Laut den Insidern aus dem Weissen Haus sei der US-Präsident mit Musk und seinem Department of Government Efficiency (DOGE) zufrieden. Beide hätten jedoch in den letzten Tagen beschlossen, dass es für den Milliardär bald an der Zeit sei, sich zurückzuziehen und eine unterstützende Rolle zu übernehmen.

«Von Unberechenbarkeit frustriert»

Musks bevorstehender Rückzug, so Politico, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem einige Insider der Trump-Administration und viele externe Verbündete von seiner Unberechenbarkeit frustriert seien und den Milliardär zunehmend als politische Belastung sehen. Dies zeige die Niederlage eines konservativen Richters, der von Musk unterstützt worden war und im Rennen um einen Sitz am Obersten Gerichtshof von Wisconsin unterlag.

Einem anderen hochrangigen Beamten des Weissen Hauses zufolge werde Musk aber wahrscheinlich eine informelle Rolle als Berater behalten.

Legende: Elon Musk: Donald Trump hat den Chef des Elektroautobauers Tesla und SpaceX beauftragt, als Sonderbeauftragter der Regierung für Einsparungen bis hin zur Auflösung von Behörden zu sorgen. REUTERS/Vincent Alban

Das Weisse Haus liess indes verlauten, Musk werde aus dem «öffentlichen Dienst» ausscheiden, wenn seine Arbeit getan sei. Konkreter wurde es nicht.

Die Tesla-Aktie legte deutlich zu. Hatte sie vor dem «Politico»-Bericht noch mehr als sechs Prozent im Minus gelegen, lag sie am Nachmittag fast vier Prozent im Plus bei 280 Dollar.