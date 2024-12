Eine 32 Jahre alte Frau ist bei der Erkundung einer weit verzweigten Höhle nahe der norditalienischen Stadt Bergamo so unglücklich gestürzt, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr herauskommt. Über hundert Helfer sind jetzt im Einsatz.

Legende: In der Höhle selbst sind etwa 20 Helfer im Einsatz, die auch Sauerstoffflaschen und Medikamente dabeihaben. Die Höhlenforscherin konnte bereits in ein beheiztes Basislager gebracht werden. Keystone/Soccorso Alpino via AP

Vom Eingang bis zur Unfallstelle waren es etwa vier Stunden Fussweg – oft nur schwer zu meistern. Die Gänge sind an manchen Stellen vereist. Die Helfer nutzen Sprengstoff, um an engen Stellen mit der Trage durchzukommen.

Die Forscherin ist Mitglied eines Teams, das immer wieder in die Höhle hinabsteigt. Am Samstag war die 32-Jährige wieder unterwegs, um einen bislang unbekannten Teil zu erforschen. Beim Abstieg in einen engen Tunnel verlor sie den Halt und rutschte mehrere Meter in die Tiefe. Dabei zog sie sich offenbar Knochenbrüche und auch Verletzungen im Gesicht zu.

50 Kilometer langes Labyrinth Box aufklappen Box zuklappen Die riesige Höhle am Nordufer des Iseo-Sees, der vor einigen Jahren durch eine Installation des Künstlers Christo international bekannt wurde, wurde erst 2006 entdeckt. Dabei handelt es sich um ein enormes Labyrinth an unterirdischen Gängen, Wasserfällen und Seen mit einer Gesamtlänge von 50 Kilometern. Nicht einmal die Hälfte ist erforscht.

2023 war die Höhlenforscherin in der Höhle «Abisso Bueno Fonteno» schon einmal verunglückt. Damals geschah das in 150 Metern Tiefe – jetzt sind es mehr als 500. Vor anderthalb Jahren dauerte es zwei Tage, bis sie gerettet werden konnte. Die Rettungscrew gab sich zuversichtlich, sie auch dieses Mal wieder herauszubekommen. Allerdings dauert es bereits länger.