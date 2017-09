Die Not der aus Burma nach Bangladesch geflohenen Rohingya ist riesig. Nur langsam erreicht die Menschen Hilfe in Cox's Bazar.

Prekäre Lage für die Flüchtlinge 1:59 min, aus Tagesschau vom 28.9.2017

Die Krise um die muslimische Minderheit der Rohingya in Burma hat nach UNO-Angaben inzwischen mehr als eine halbe Million Flüchtlinge ins benachbarte Bangladesch getrieben. Nach Schätzungen des UNO-Büros für Nothilfe (OCHA) liegt die Zahl vermutlich sogar deutlich über 700'000 Menschen. Diese Zahl nannte UNO-Sprecher Farhan Haq in New York.

Zusatzinhalt überspringen Sammlung für Rohingya Die Glückskette sammelt für die Rohingya auf der Flucht. Spenden können auf das Postkonto 10-15000-6 mit dem Vermerk «Rohingya» überwiesen werden. Auf www.glueckskette.ch sind ebenfalls Spenden möglich.

«Dies ist die grösste Massenbewegung von Flüchtlingen in der Region seit Jahrzehnten», sagte Haq. Auch die mit den UNO verbundene Internationale Flüchtlingsorganisation IOM zählt inzwischen rund 502'000 Rohingya, welche die Küstenregion Cox's Bazar in Bangladesch seit dem 25. August erreicht hätten. An diesem Tag waren bei einem gegen Rohingya gerichteten Militäreinsatz in Burma zahlreiche Ortschaften zerstört worden.

Gefahr von Krankheiten

Der Zustrom habe einen «kritischen humanitären Notfall» ausgelöst, teilte die IOM mit. Rund 217'000 Menschen lebten in Lagern, die sich noch im Aufbau befänden, 192'000 weitere seien in provisorischen Camps untergekommen. Anwohner hätten zudem rund 92'000 Rohingya aufgenommen. Der schlechte Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen erhöhe die Gefahr von Krankheiten, hiess es.

Die Regierung in Burma sagte derweil einen für Donnerstag geplanten Besuch führender UNO-Mitarbeiter im von der Krise betroffenen Bundesstaat Rakhine wegen schlechten Wetters ab. Die rund 50 Diplomaten und UNO-Mitarbeiter zählende Gruppe habe nicht aus Rangun abfliegen können, hiess es. Der Besuch soll nun am kommenden Montag nachgeholt werden.