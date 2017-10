Der frühere Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist unter anderem wegen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten und des Verdachts der Geldwäscherei angeklagt worden.

Wie ein Sprecher von Sonderermittler Robert Mueller mitteilte, umfasst die Anklage gegen Manafort und einen früheren Geschäftspartner insgesamt zwölf Punkte.

In der Affäre geht es um den Verdacht einer illegalen Kooperation zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung zur Beeinflussung der US-Präsidentenwahl 2016, die Trump gewann.

Neben Manafort ist auch dessen früherer Geschäftspartner Rick Gates angeklagt, beide haben sich dem FBI in Washington gestellt und sollen noch am Montag erstmals vor einem Bundesgericht erscheinen. Gates könnte demnach im Verdacht stehen, eine Rolle bei der Einrichtung von Scheinfirmen auf Zypern gespielt zu haben, über die Manafort Geld von Politikern und Geschäftsleuten aus Osteuropa bezogen haben soll.

Konkret werden Manafort und Gates unter anderem Verschwörung gegen die USA im Zusammenhang mit Steuerbetrug, Falschaussagen und Geldwäsche angelastet. Insgesamt soll es um Dutzende Millionen Dollar gehen. Die Vorwürfe in der 12-Punkte-Anklageschrift beziehen sich auf den Zeitraum 2006 bis 2017 und anscheinend im Wesentlichen auf Lobby-Geschäfte von Manaforts Firma in Osteuropa unter anderem für die ukrainische Regierung. Sie schliessen damit auch eine Zeitspanne ein, in der Manafort Trumps Wahlkampagne leitete.

Es geht also zwar nicht direkt um den Vorwurf russischer Wahlbeeinflussung und um Trump – doch es ist trotzdem schlecht für den Präsidenten. So wird auch spekuliert, dass das FBI Manafort dazu bewegen könnte, im Gegenzug zu Strafmilderung etwaige Informationen in der Russland-Affäre zu geben.

Wohnung durchsucht

Trumps ehemaliger Kampagnenmanager Paul Manafort stand in den letzten Monaten im Fokus der Ermittlungen. Bereits im August 2016 trat Manafort als Trumps Kampagnenmanager nach Berichten zurück, dass gegen ihn wegen des Verdachts ermittelt wird, Millionensummen vom prorussischen Ex-Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, angenommen zu haben.

Untersucht werden auch Manaforts Finanz- und Immobiliengeschäfte, sowie sein privates Beratungsunternehmen für milliardenschwere Oligarchen mit Moskau-Verbindungen. Im Juli 2017 durchsuchten FBI-Agenten Manaforts Wohnung, um Unterlagen über ausländische Bankkonten und andere Hinweise auf Steuerhinterziehung zu finden.

Erst der Anfang

Trump hat auf Twitter erneut bestritten, dass sein Wahlkampfteam mit Russland zusammenarbeitete und die Ermittlungen als Hexenjagd bezeichnet. Die Demokraten würden damit nur von ihren eigenen illegalen Machenschaften ablenken wollen.

Die Ermittler gehen dem Vernehmen nach auch dem Verdacht einer möglichen Rechtsbehinderung durch Trump nach. Dieser hatte im Mai 2017 den damaligen FBI-Chef James Comey entlassen, nachdem dieser Ermittlungen in der Russland- Affäre angeordnet hatte. Comey hat ausgesagt, Trump habe ihm zu verstehen gegeben, die Untersuchung gegen den früheren Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen.

Danach wurde Sonderermittler Robert Mueller auf die sogenannte Russland-Affäre angesetzt. Der 73-Jährige war von 2001 bis 2013 Direktor des FBI und gilt bei Demokraten und Republikanern als integer und unabhängig. Ein halbes Jahr lang hat sich ein Team aus 16 Anwälten und zwei Dutzend FBI-Agenten mit der Russland-Affäre befasst. Es kann davon ausgegangen sein, dass die ersten Anklagen gegen Paul Manafort und seinen Geschäftspartner erst der Anfang sind.