Auffordern, aufregen, sich auslassen – auf Twitter sind die Franzosen am heutigen Wahltag höchst kreativ. Und der Rest Europas bittet um Vernunft.

Ebenso aktiv wie in den Wahllokalen sind die Franzosen am Wahltag in den Sozialen Medien. Unter #ElectionsPresidentielles2017 #JeVote und #Avote wird fleissig kommentiert.

Heute scheint in ganz Frankreich die Sonne, was viele zum Anlass nehmen, nicht wählen zu gehen. Aber User Antoine stellt klar: «Glaubt ihr ernsthaft, dass die eine Minute im Wahllokal eurem Teint schadet?»

Ceux qui ne votent pas pour "profiter du soleil", vous croyez sérieusement qu' #JeVote — (@Ant1Adam) April 23, 2017

Viele Franzosen wollen zwar durchaus wählen. Sie wissen aber schlicht nicht, wen.

An der Fussball-WM 2010 hat sich der Krake Paul als prima Orakel entpuppt. In Frankreich zählt User Paulo auf «Buzzy», die Katze. Sie positioniert sich ganz offensichtlich politisch links aussen.

Apres Paul le poulpe, buzzy la chatte prédit une surprise Mélenchon au second tour ! pic.twitter.com/Sz3goQiuo9 — Paulo (@Polo_5Dee) April 23, 2017

Auch die Auslandfranzosen stellen sich zum Wählen an. In London muss man eineinhalb Stunden warten. Aber niemand in dieser Warteschlange macht einen Rückzieher.

French Londoners dont mind queuing to vote. The wait is about 1hr30 but no one is leaving or complaing. #ElectionsPresidentielles2017 pic.twitter.com/7bxILxN5yZ — (@_superted) April 23, 2017

Für diejenigen, die in der Warteschlange stehen müssen, gibt's eine Anleitung, wie man sich die Zeit vertreiben kann: Origami mit den Wahlzetteln.

Das Wahldrama als Film: «Das grosse Chaos.»

Und last but not least eine Bitte des deutschen Satirikers und Moderators Jan Böhmermann.