Zwei Angehörige der Nationalgarde wurden in der Nähe des Weissen Hauses angeschossen und sind mittlerweile ihren Verletzungen erlegen.

Ein Verdächtiger wurde ebenfalls angeschossen und erlitt Verletzungen. Er wurde festgenommen.

US-Präsident Trump befindet sich zurzeit in Florida.

Die Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, bestätigt den Vorfall auf X. Detaillierter äussert sie sich nicht.

Der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey, hat bestätigt, dass zwei Angehörige der Nationalgarde seines Bundesstaates in Washington DC erschossen wurden.

Laut der Feuerwehr und Rettungsdienste von Washington D.C. wurden alle drei Verletzten von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatort wurde abgesperrt. Beamte verschiedener Behörden sind vor Ort, Angehörige der Nationalgarde stehen Wache.

Die 'Joint DC Task Force' bestätigte, dass sie nach Meldungen über die Schiesserei auf den Vorfall reagiert habe. Das Metropolitan Police Department gab an, auf eine Schiesserei zu reagieren, lieferte jedoch zunächst keine weiteren Informationen.

Legende: Polizisten in Washington D.C. Screenshot ABC News

Präsident Donald Trump befindet sich derzeit auf seinem Golfplatz in West Palm Beach, Florida. «Das Weisse Haus ist über diese tragische Situation informiert und beobachtet sie aktiv. Der Präsident wurde informiert», sagte die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt.

Mittlerweile hat Trump auf seiner Plattform Truth Social reagiert und den mutmasslichen Täter als «Tier» bezeichnet. Er werde «einen hohen Preis zahlen müssen».

Legende: Screenshot

Seit dem Sommer sind mehr als 2000 Nationalgardisten in Washington stationiert. Trump hatte sie im August in die Hauptstadt beordert und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht. Die Hauptstadt ging juristisch gegen den Einsatz vor.

Eine Bundesrichterin erklärte den Einsatz der Nationalgarde jüngst für nicht rechtens und ordnete an, diesen zu beenden. Sie setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember ausser Kraft.

Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. Sie unterstehen im Normalfall der Kontrolle der Bundesstaaten und werden etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder anderen Notlagen eingesetzt. In bestimmten Situationen kann jedoch auch der US-Präsident das Kommando übernehmen. Für Washington bestehen Sonderregeln.