Die Polizei der deutschen Stadt Köln ergreift aufgrund eines Gefahrenhinweises für den Kölner Dom besondere Schutzmassnahmen, wie sie mitteilt.

Über Details zu den vorliegenden Erkenntnissen werde man sich wegen aktuell laufender Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes nicht äussern.

Der Hinweis an die Polizei beziehe sich zwar auf Silvester, wird Einsatzleiter Michael Esser in der Mitteilung zitiert. Dennoch werde man bereits am Samstagabend «alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten», so Esser.

Erhöhte Schutzmassnahmen auch in Österreich Box aufklappen Box zuklappen Auch die Sicherheitsbehörden in Österreich haben ihre Schutzmassnahmen im öffentlichen Raum in Wien sowie in den Bundesländern erhöht. Das schreibt die Landespolizeidirektion Wien in einer Mitteilung. Grund dafür seien Aufrufe von terroristischen Akteuren in ganz Europa zu Angriffen auf christliche Veranstaltungen – besonders rund um den 24. Dezember. Gemäss der Mitteilung werden deswegen vor allem gefährdete Orte oder Objekte verstärkt über- oder bewacht. Diese Vorsichtsmassnahmen dienten der Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit der Menschen in Österreich, heisst es weiter. Im Fokus der Polizei stehen laut eigenen Angaben Kirchen, religiöse Veranstaltungen, insbesondere Gottesdienste, und Weihnachtsmärkte.

Am Abend sperrte die Polizei die Kathedrale für die Öffentlichkeit und begann damit, den Kölner Dom mit einem Grossaufgebot und Spürhunden zu durchsuchen. Anschliessend soll sie gemäss der Polizeimitteilung verschlossen werden. Alle Besuchenden der Messen an Heiligabend sollen zudem vor Betreten des Gotteshauses einer Kontrolle unterzogen werden, heisst es weiter.