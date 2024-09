In Vietnam wird das Ausmass der Zerstörung durch den heftigen Taifun «Yagi» immer deutlicher.

Die Zahl der Toten ist mittlerweile gemäss Katastrophenschutz auf 233 gestiegen.

Fast 130 Menschen werden nach Erdrutschen und Sturzfluten noch vermisst.

Auch in Thailand hat der Taifun sechs Todesopfer gefordert.

Der nach Behördenangaben heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten hatte am Wochenende 15 Stunden lang vor allem im Norden des Landes gewütet. Auch die Hauptstadt Hanoi war schwer betroffen. Das Online-Portal «vnexpress.net» sprach von den heftigsten Überschwemmungen in der Millionenmetropole seit 20 Jahren.

Die Naturkatastrophe hat auch bereits erhebliche Auswirkungen auf das Alltagsleben: Die Preise – speziell für Gemüse – hätten sich in den vergangenen Tagen mehr als verdoppelt, berichten Medien. «Die Überschwemmungen erschweren den Transport, und die Vorräte sind begrenzt», erklärte ein Marktverkäufer in Hanoi die explodierenden Kosten.

1 / 6 Legende: Menschen kämpfen sich in den Strassen der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi durch die Fluten … Keystone/ Hau Dinh 2 / 6 Legende: … und versuchen, ihre Habseligkeiten vor dem Wasser zu retten. Keystone/ Hau Dinh 3 / 6 Legende: Der Tropensturm hat in Vietnam mehr als 130'000 Häuser beschädigt. Keystone/ VIETNAM NEWS AGENCY HANDOUT 4 / 6 Legende: Auch in Thailands Provinz Chiang Rai stehen ganze Städte unter Wasser. Keystone/ Disaster Response Associations Thailand 5 / 6 Legende: Menschen versuchen, sich vor den Fluten auf Dächern in Sicherheit zu bringen. Keystone/ WIANG PHANG KHAM SUBDISTRICT 6 / 6 Legende: Der Fluss Mae Kok ist in der Provinz Chiang Rai in Thailand über die Ufer getreten und droht eine Autobahnbrücke zu fluten. Keystone/ Disaster Response Associations Thailand

Laut Katastrophenschutz hat der Tropensturm mehr als 130'000 Häuser beschädigt, viele davon stehen unter Wasser. Auch wurden die Dächer zahlreicher Geschäfte und Schulen weggerissen. Den Angaben zufolge starben etwa zwei Millionen Nutztiere, darunter vor allem Geflügel und Vieh. Fast 200'000 Hektar Reisfelder wurden erheblich beschädigt. Für einige Regionen wurde weiter starker Regen vorausgesagt.

Der Super-Taifun hat am Wochenende in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi eine viel befahrene Brücke über dem Roten Fluss zum Einsturz gebracht. Mehrere Lastwagen, Autos und Motorräder wurden in die Tiefe gerissen, wie «VnExpress» unter Berufung auf Vize-Ministerpräsident Ho Duc Phoc berichtete. Vier Menschen seien nach dem Unglück an der Phong-Chau-Brücke lebend geborgen worden, mehr als ein Dutzend weitere würden in den Fluten vermisst.

Massive Regenfälle und Sturzfluten in Thailand

Auch in Thailand bereiteten Starkregen und steigende Wasserpegel Sorge. In 48 Provinzen, darunter die Hauptstadt Bangkok, gab es für das Wochenende und die kommende Woche Warnungen vor weiteren massiven Regenfällen und Sturzfluten.

Besonders schlimm betroffen sind bereits die nördlichen Provinzen Chiang Mai und Chiang Rai an der Grenze zu Myanmar, die bei Touristen aus aller Welt besonders beliebt sind. Die Zahl der Todesopfer sei auf sechs gestiegen, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» online unter Berufung auf die Behörden.

Weltbekannte Höhle geflutet

Auch die berühmte Tham-Luang-Höhle in Nordthailand, die 2018 durch ein dramatisches Ereignis berühmt geworden war, steht Berichten zufolge wieder gänzlich unter Wasser. Damals mussten sich zwölf junge Fussballer und ihr Coach nach der plötzlichen Überflutung der Höhle in dessen verzweigten Gängen in Sicherheit bringen – vier Kilometer vom Eingang entfernt.

Nach gut zwei Wochen wurden alle Eingeschlossenen bei einer spektakulären Rettungsaktion von Spezialtauchern lebend geborgen. Der Eingang zu der Höhle ist heute in der Trockenzeit teilweise wieder zugänglich für Besucher – in der Regenzeit wird sie regelmässig gesperrt.

Viele Tote und Vermisste auch in Myanmar Box aufklappen Box zuklappen Super-Taifun «Yagi» hat neben Vietnam und Thailand auch Myanmar schwer getroffen. Offiziellen Angaben zufolge kamen bislang mindestens 19 Menschen bei Sturzfluten und Erdrutschen ums Leben. Laut Augenzeugen vor Ort könnte die Zahl der Opfer aber sehr viel höher liegen. Viele Gebiete in dem von einer brutalen Militärjunta regierten Land waren wegen Überschwemmungen von der Aussenwelt abgeschnitten. «Die Dörfer und Gemeinden in der Nähe der Hauptstadt Naypyidaw sind in einem furchtbaren Zustand», sagte der 34-jährige Kyaw Kyaw, der für örtlich organisierte Rettungsteams im Einsatz ist, der Deutschen Presse-Agentur. «Einige Orte konnten von den Teams bislang gar nicht erreicht werden.» Betroffen waren neben Naypyidaw vor allem die Region Bago nördlich der grössten Stadt Yangon sowie die beiden an Thailand grenzenden Regionen Shan und Kayah.