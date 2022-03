Vor dem Nordosten Japans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet.

Der Sender NHK gab die Stärke zunächst mit 7.3 an. Es wurde zunächst eine Tsunami-Warnung ausgegeben.

Betroffen waren demnach Teile der Präfekturen Fukushima und Miyagi. Medienberichten zufolge sind mindestens eine Person getötet und 69 verletzt worden.

Die Tsunami-Warnung wurde mittlerweile aufgehoben.

Das Epizentrum des Bebens, das sich um 23:36 Uhr Ortszeit (14:36 Uhr GMT) ereignete, lag laut dem japanischen meteorologischen Dienst (JMA) vor der Küste der Präfektur Fukushima in einer Tiefe von 60 Kilometern. Berichte über grössere Schäden lagen zunächst nicht vor. Laut der Nachrichtenagentur Kyodo mussten in der Region Fukushima aber zahlreiche Menschen in Spitäler gebracht werden. Mindestens eine Person wurde Medienberichten zufolge getötet und 69 verletzt.

Das Beben erschütterte grosse Teile Ostjapans, darunter auch Tokio, wo Gebäude heftig schwankten. Mehr als zwei Millionen Haushalte in der Region Tokio, die vom Unternehmen Tepco versorgt werden, waren aufgrund des Bebens ohne Strom, teilte das Versorgungsunternehmen auf seiner Website mit. Auch in Fukushima selber soll es zu Stromausfällen gekommen sein. Laut Ministerpräsident Fumio Kishida wurden jedoch keine Störungen an den Atomkraftwerken des Landes festgestellt.

Im früheren Atomkraftwerk Fukushima Daiichi gab es in einem Turbinengebäude Feueralarm, wie der Betreiber Tepco mitteilte. Derzeit werde die Lage dort geprüft. In einem Abklingbecken für gebrauchte Brennstäbe des zweiten Atomkraftwerks Fukushima Daini, zwölf Kilometer südlich der Atomruine, fielen ausserdem Pumpen aus.

Legende: In Tokio ist wegen des Bebens teilweise der Strom ausgefallen. Keystone

Die East Japan Railway Co. teilte mit, dass die meisten ihrer Zugverbindungen wegen Sicherheitsüberprüfungen eingestellt wurden. Premierminister Fumio Kishida erklärte gegenüber Reportern, dass die Regierung das Ausmass der Schäden bewerte und versprach, alles in ihrer Macht Stehende für Rettungs- und Hilfsmassnahmen zu tun.

Die Behörden hatten zwischenzeitlich für Teile der Küstenregion in der Präfektur Miyagi eine Evakuierung angeordnet. In der Hafenstadt Ishinomaki im Nordosten des Landes sei ein 20 Zentimeter hoher Tsunami angekommen. In der Region sei ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist, berichtete NHK weiter. Die rund 100 Passagiere blieben örtlichen Medienberichten zufolge jedoch unverletzt.

Elf Jahre nach der Katastrophe von Fukushima

Das Beben ereignete sich fast auf den Tag elf Jahre, nachdem die Region im Nordosten des asiatischen Inselreiches von einem verheerenden Erdbeben der Stärke 9 und einem dadurch ausgelösten gewaltigen Tsunami verwüstet worden war.

Die Katastrophe vom 11. März 2011 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Flutwelle hat das Atomkraftwerk schwer beschädigt. Keystone Eine gigantische Flutwelle hatte sich an jenem 11. März 2011 an der Pazifikküste aufgebäumt und alles niedergewalzt: Städte, Dörfer und riesige Anbauflächen versanken in den Wasser- und Schlammmassen. Rund 20'000 Menschen riss die Flut damals in den Tod. In Fukushima kam es in der Folge im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zu einem Super-GAU. Er wurde in aller Welt zum Sinnbild der «3/11» genannten Dreifach-Katastrophe – auch wenn keiner der Todesfälle auf die Strahlung zurückgeführt wird. Der Betreiber Tepco prüfe, ob es durch das erneut starke Beben zu Unregelmässigkeiten kam, hiess es in der Nacht zum Donnerstag. Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt.