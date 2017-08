Sechs Bergsteiger hatten auf dem Berg Gabler im Bundesland Salzburg eine Seilschaft gebildet.

Auf ihrer Tour stürzte die Gruppe auf etwa 3000 Metern Höhe in einem 40 Grad steilen Hang ab, wie der Einsatzleiter des Roten Kreuzes sagte.

Fünf Alpinisten kamen dabei ums Leben, der sechste wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Es soll sich um Deutsche handeln.

Insgesamt starben am Wochenende in den Alpen elf Berggänger, drei davon in der Schweiz.

Die Jahreszeit gilt für das Bergsteigen eigentlich als ideal, dennoch kam es am Wochenende in den Alpen Österreichs und Italiens zu gleich zwei tödlichen Unglücken mit Seilschaften.

Mit in die Tiefe gerissen

Neben den fünf Bergsteigern in Österreich kamen in den italienischen Südalpen mindestens zwei Mitglieder einer Seilschaft ums Leben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Alpinisten in Italien waren am Sonntagvormittag am Berg Presanella in der norditalienischen Provinz Trentino auf einem Gletscher unterwegs.

Auf einer Höhe von etwa 3200 Meter rutschten zwei von ihnen ab und rissen die übrigen der Gruppe in die Tiefe. Neben den beiden Toten gab sieben Verletzte, unter ihnen ein 14-jähriger Knabe.

In Deutschland war ebenfalls am Samstag auf einer Wanderung nahe Oberstdorf eine 80-jährige Frau gestorben.

Drei Tote in der Schweiz

Auch in der Schweiz kam es seit Freitag zu drei tödlichen Bergunfällen. Am Freitag verunglückte ein Alpinist auf dem Rückweg vom Matterhorn auf dem Hörnligrat auf einer Höhe von auf 3400 m.ü.M. Der Mann nicht angeseilte Mann stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.

Am Samstagvormittag stürzte ein 63-jähriger Mann oberhalb von La Punt Chamues-ch auf einer Höhe von knapp 2700 m.ü.M. ab. Er war seiner Nichte Richtung Piz Üertsch unterwegs als er etwa zwanzig Meter ein steiles, felsdurchsetztes Gelände hinunterfiel und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog. Der Verletzte wurde durch die Rega geborgen, teilte die Kantonspolizei Graubünden mit.

In der Region von Lenk im Simmental konnte am Sonntagmorgen ein seit Freitag vermisster 67-jähriger Berggänger nur noch tot geborgen werden. Der Mann hatte sich am Freitag von Lenk aus in Richtung Flöschhorn begeben und war nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei geht davon aus, dass er auf der Höhe der Flöschweid in ein Couloir gestürzt ist und sich dabei tödlich verletzt hat.