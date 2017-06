Erste Einschätzung

Nahost-Korrespondent Ulrich Tilgner: «Es wird sehr schwierig sein, herauszufinden, wer genau die Hintermänner der Attacke sind. Ich denke, dass es keine innenpolitischen Spannungen sind. In den vergangenen Jahren gab es in den Zentren im Iran keine Attacken. Nur in den Provinzen gab es einige wenige Anschläge, meistens vom Ausland orchestriert.»