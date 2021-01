Auch im Kanton Zürich hat die Polizei in der Silvesternacht eine unbewilligte Party mit über hundert Gästen aufgelöst. Noch vor Mitternacht gingen bei der Polizei entsprechende Hinweise ein, dass in einer leerstehenden Gewerbeliegenschaft in Volketswil gefeiert werde, hiess es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei. Kurz nach Mitternacht sei die illegale Veranstaltung aufgelöst worden. Dabei wurden rund 25 Jugendliche und junge Erwachsene kontrolliert und wegen der Missachtung der Corona-Verordnung angezeigt, wie es weiter hiess. Die Kantonspolizei führt in diesem Zusammenhang weitere Ermittlungen durch.

Das vermutlich schweizweit grösste Feuerwerk konnte man in der Silvesternacht in Vals (GR) bewundern. Offizielle Feuerwerkshows waren wegen der Coronakrise vielerorts abgesagt worden.

Die Party sei aufgelöst worden und der 29-jährige Organisator müsse mit einer Anzeige rechnen, hiess es weiter. Die Nachtschwärmer hätten nicht nur gegen geltende Corona-Massnahmen verstossen, sondern sich auch in Gefahr gebracht. Die 2009 abgebrannte Gewerbehalle sei einsturzgefährdet, zudem seien Benzin-Generatoren in einem geschlossenen Raum eingesetzt worden, was die Evakuierung des Gebäudes erfordert habe, schreibt die Kantonspolizei weiter. Die Partygäste wurden nach dem Einsatz mit einem eigens für die Veranstaltung gecharterten Zug nach Lausanne gefahren. Im Einsatz standen über hundert Polizeikräfte.

In Villeneuve (VD) musste die Waadtländer Polizei in der Silvesternacht eine illegale «Rave Party» auflösen. In einer ehemaligen Gewerbehalle hatten sich zwischen 200 und 300 Menschen versammelt, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

In den meisten Regionen der Schweiz gab es keine öffentlichen Feuerwerke. Vielerorts wurden aber private Feuerwerke gezündet. Das lässt sich an den Feinstaubwerten gut ablesen. So stiegen sie just gegen Mitternacht stark an. Sowohl an den Messstandorten in der Stadt Zürich als auch in Dübendorf wurden für kurze Zeit sehr hohe Feinstaubwerte gemessen. Unter anderem Dank Regen und Schneefall sanken die Werte aber wieder rasch ab. Deutlich weniger stark stiegen die Feinstaubwerte auf dem Land oder in den Regionen mit Niederschlag um Mitternacht.

Silvester nicht ohne kleine Zwischenfälle in Deutschland

In Deutschland war die grösste Silvesterparty und das Höhenfeuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin wegen des geltenden Lockdowns abgesagt worden. Feuerwerk leuchtete aber trotz des Verkaufsverbots am Himmel. Grössere Vorfälle wurden vorerst nicht gemeldet - allerdings brannte in Berlin ein Supermarkt mit darin lagernden Feuerwerkskörpern aus und hielt Dutzende Einsatzkräfte in Atem. In Brandenburg hantierte ein 63-jähriger Mann mit einem illegalen Böller und verlor seine Hand, als der Feuerwerkskörper sich entzündete.

Gut zu tun hatten die Einsatzkräfte auch in Leipzig, wo sieben Bundeswehr-Jeeps auf dem Gelände eines Autohandels ausbrannten. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. In Essen setzten rund 30 Jugendliche zunächst Mülltonnen in Brand und bewarfen dann anrückende Feuerwehrkräfte massiv mit Böllern, wie ein Polizeisprecher sagte.