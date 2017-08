Wie sicher sind die Innenstädte Europas? 4:31 min, aus 10vor10 vom 18.8.2017

Terroranschläge, in welchen die Attentäter mit Fahrzeugen in Menschen rasen, häufen sich. Der letzte solche Angriff fand am Donnerstag in Barcelona statt. Was wird in Europas Innenstädten getan, damit solche Attentate verhindert werden?

Berlin

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vom Berliner Breitscheidplatz im Dezember vergangenen Jahres wurden die Sicherheitsmassnahmen in Deutschland vielerorts verschärft. Seither gibt es kaum ein Strassen- oder Stadtfest ohne Durchbruchssperren. Verwendet werden in der Regel grosse Betonblöcke, es werden aber auch andere Dinge eingesetzt wie Bauschuttcontainer und Lkw als Blockaden. Oft werden während Festen bestimmte Innenstadtbereiche auch für grössere Lkw gesperrt. Dauerhaft mit Sperren abgesichert sind aber nur wenige Orte, etwa die Umgebung von Botschaften in Berlin.

Nizza

Seit dem verheerenden Lkw-Anschlag von Nizza im Sommer 2016 mit 85 Toten ist die Promenade des Anglais mit tief in den Boden einbetonierte Pfosten gesichert. Ausserdem wurden 1300 Meter Stahlkabel gezogen. Auch in anderen Städten des Landes werden seitdem Grossveranstaltungen mit Betonklötzen und Barrieren gesichert. An dem bei Spaziergängern beliebten Seine-Ufer in Paris blockieren Polizeiwagen inzwischen Zufahrten, die dort für Rettungsdiensteinsätze eingerichtet sind.

Brüssel

Versuche, mit einem Auto in Menschen zu fahren, gab es auch in Belgien schon. Brüssel setzt darum zum Schutz vor Autos auf Fahrzeuge. Diese sollen die Rue Neuve schützen, eine beliebte Fussgängerzone im Zentrum von Brüssel. Brüssel setzt auf fixe und bewegliche Sperrpfosten. Alles zubetonieren wolle man nicht, denn Brüssel solle eine offene Stadt bleiben. Zudem müssten Rettungskräfte jederzeit freie Fahrt haben, so die Begründung der Behörden.

Barcelona

Bis zum Zeitpunkt des Anschlags vom Donnerstag war die Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona nicht durch Barrieren gesichert. Der Attentäter konnte sie mit seinem Lieferwagen mehrere hundert Meter im Zickzackkurs ungehindert durchfahren. Ob sich das Sicherheitskonzept in Barcelona in Zukunft ändern wird, bleibt abzuwarten.