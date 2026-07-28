Bei einem Erdbeben der Stärke 7.1 hat es im Südwesten Japans Dutzende Verletzte gegeben.

Der japanische Fernsehsender NHK berichtete von mindestens 50 Verletzten in der besonders schwer betroffenen Präfektur Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu.

Auch Strassen und Gebäude wurden beschädigt.

Kurz nach der ersten Erschütterung kam es auf Kyushu zu starken Nachbeben. Eine vorübergehende Warnung vor einem einen Meter hohen Tsunami wurde wieder aufgehoben.

Kumamoto war bereits vor zehn Jahren von einem ebenfalls schweren Erdbeben der Stärke 7.3 heimgesucht worden. Dutzende Menschen waren dabei damals ums Leben gekommen. Zehntausende weitere mussten zeitweise in Notunterkünften untergebracht werden.

Legende: Beschädigte Gebäude in Kumamoto City. Keystone / JIJI PRESS

Zudem gab es schwere Schäden an Gebäuden, darunter an der berühmten Burg von Kumamoto. Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo wurde infolge des erneuten Bebens ein Teil der Steinmauer der Burg beschädigt, wie auf Aufnahmen zu sehen war.

Beschädigte Häuser und Strassen

Nach vorläufigen Angaben der Präfekturpolizei stürzten diesmal rund ein Dutzend Häuser ein. In einem grossen Einkaufszentrum in Kumamoto kam es dem Sender NHK zufolge zudem zu einer Explosion. Auf Luftaufnahmen des Senders waren enorme Schäden an dem Gebäude zu sehen. Mehrere Personen sollen eingeschlossen gewesen sein. Es gab zudem Berichte über Verletzte.

Legende: Die Schäden am Einkaufszentrum sind immens. Reuters / Kyodo

Ein Güterzug in der Region sei ausserdem entgleist, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Abend Ortszeit berichtete. Die Start- und Landebahnen am Flughafen Aso Kumamoto wurden bis auf Weiteres gesperrt.

Es gingen bei der Feuerwehr unentwegt Notrufe ein, berichtete NHK. Unter den Verletzten befinden sich demnach etwa zehn Bewohner eines Pflegeheims. Bewohner, die im Rollstuhl sassen, seien gestürzt. Es gebe aber keine Schwerverletzten. «Ich war gerade mit Büroarbeit beschäftigt, als es plötzlich heftig vor und zurück schwankte», wurde einer der Mitarbeiter des Pflegeheims zitiert. «Ich klammerte mich an den Schreibtisch, aber die Erschütterungen waren so stark, dass ich mich nicht ganz abstützen konnte», hiess es.

Zudem gingen bei den örtlichen Behörden Medienberichten zufolge Meldungen über vereinzelte Brände ein. In rund 48'000 Haushalten fiel der Strom aus.

Keine Schäden in Atomanlagen

Es gebe aber keine Unregelmässigkeiten an Atomkraftwerken durch die starke Erschütterung, berichteten japanische Medien unter Berufung auf die Betreiber.

Legende: Gebannt verfolgen die Menschen die Ereignisse am Bildschirm. Reuters / Manami Yamada

Das Bebenzentrum lag in der Region Kumamoto in einer Tiefe von zehn Kilometern. Auch andere Gebiete wurden erschüttert. Auf Autobahnen in Kyushu – vorwiegend in der Präfektur Kumamoto – seien mehrere Streckenabschnitte gesperrt worden, berichtete der Sender NHK weiter. Zudem war der Betrieb von Hochgeschwindigkeits- und lokalen Zügen unterbrochen.

Extreme Sommerhitze

Das Beben ereignete sich zu einer Zeit extrem schwüler Sommerhitze. Das Umweltministerium in Tokio rief dazu auf, bei Evakuierungen kühle Orte aufzusuchen, ausreichend Flüssigkeit und Salz zu sich zu nehmen und sich vor einem möglichen Hitzeschlag zu schützen.

Japans Regierungschefin Sanae Takaichi wies ihre Ministerien an, sofort nötige Notfallmassnahmen vor Ort zu treffen.