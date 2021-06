Das betroffene Gebäude wurde vor 40 Jahren gebaut und war deshalb in einem Inspektionsprozess durch die Stadt, erklärt SRF-Korrespondent Matthias Kündig. Er lebt in Miami. «Jedes Gebäude im Raum Miami wird nach 40 Jahren inspiziert.» Beim eingestürzten Haus wurden in den letzten Tagen das Dach ausgebessert und offenbar auch Risse in einer Hauswand untersucht. «Das ist aber grundsätzlich ein völlig üblicher Vorgang: Auch das Haus, in dem ich lebe, ist 40-jährig und wird derzeit renoviert auf Geheiss der Stadt.» Im Fall des eingestürzten Gebäudes gebe es derzeit keine Hinweise, dass problematische Statikmängel bestanden hätten.