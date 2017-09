Südkorea rechnet mit weiteren Raketentests des kommunistischen Nordens. Es gebe Anzeichen dafür, dass Nordkorea erneut ballistische Raketen abfeuern werde, erklärte ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums in Seoul. Zu erwarten sei auch, dass die Führung in Pjöngjang wieder eine Interkontinentalrakete testen werde.

Südkoreas Militär hat seinerseits ebenfalls auf Nordkoreas Test reagiert – mit einer Übung simulierte es einen Angriff auf das nordkoreanische Atomtestgelände. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump der Führung in Pjöngjang damit gedroht, die USA und deren Verbündete notfalls auch mit Atomwaffen verteidigen zu wollen.

Südkorea will ausserdem gemeinsam mit den USA und Japan auf weitere Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats gegen Nordkorea hinwirken. Das höchste UNO-Gremium beschäftigt sich heute in New York zum zweiten Mal binnen einer Woche in einer Dringlichkeitssitzung mit Nordkorea. Erst im August hatte der Sicherheitsrat die bislang schärfsten Strafmassnahmen gegen Nordkorea verhängt.

Die Vorgeschichte