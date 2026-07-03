Ein Reisebus ist in Pakistan von einer Autobahn in eine Schlucht gestürzt.

Dabei kamen 40 Menschen ums Leben, 8 weitere wurden verletzt, wie Behörden mitteilten.

Der Bus, der von einem privaten Fernbusunternehmen betrieben wurde, war auf dem Weg von der Provinzhauptstadt Quetta in die Hauptstadt Islamabad.

Der überfüllte Bus war gemäss eines Regierungssprechers der Provinz Belutschistan mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, verlor die Kontrolle und stürzte in der abgelegenen Gegend Dana Sar nahe der Grenze zwischen Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa in eine Schlucht. Laut Sanaullah Sherani, Leiter der Notfallzentrale des Distrikts Zhob, fiel der Bus rund 21 bis 24 Meter in die Tiefe.

Der Sprecher der Provinzregierung von Belutschistan sagte, Rettungskräfte aus mehreren Provinzen waren vor Ort im Einsatz. Diese hätten aufgrund der unwegsamen Bergregion aber mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt.

Legende: Rettungskräfte aus den Provinzen Belutschistan (Südwesten) und Khyber Pakhtunkhwa (Nordwesten) waren vor Ort im Einsatz. AP Photo/Zain Ullah

Im Bus befanden sich 48 Personen. Wie der Sprecher weiter sagte, habe der Bus zusätzlich zu seinen eigenen Fahrgästen auch Passagiere eines anderen Fahrzeugs aufgenommen, das eine Panne hatte.