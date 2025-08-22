Im US-Bundesstaat New York sind mehrere Menschen bei einem Busunglück ums Leben gekommen.

Es gebe zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

In dem Reisebus befanden sich laut Behördenangaben 54 Personen.

Das Fahrzeug soll sich überschlagen haben. Mehrere Menschen wurden gemäss Behörden herausgeschleudert. 54 Personen befanden sich demnach darin, fünf verstarben noch an der Unfallstelle. Anders als zunächst angenommen, befinde sich unter den Toten kein Kind. Die Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Legende: Zahlreiche Polizeieinheiten, Feuerwehren und Rettungsdienste waren im Einsatz. Helikopter transportierten Verletzte in umliegende Spitäler. Keystone/AP/Libby March/Buffalo News

Der Bus sei von den Niagarafällen unterwegs nach New York City gewesen. Fahrgäste aus verschiedenen Regionen der Welt waren an Bord. Das Fahrzeug kam auf dem Highway bei der Stadt Buffalo von der Fahrbahn ab.

Es werde vermutet, dass der Busfahrer abgelenkt gewesen sei, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und dann übersteuert habe. Der Bus habe sich überschlagen und sei schliesslich in einem Graben zum Liegen gekommen, so der Sprecher. Ein mechanisches Versagen und eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Fahrers würden derzeit als Unfallursache ausgeschlossen. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert.