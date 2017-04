Zwischen Griechenland und Italien war am Samstag ein weiteres Boot in Seenot geraten. Unter den 48 Migranten an Bord waren 13 Minderjährige. Einige Kinder bräuchten dringend medizinische Hilfe, da sie dehydriert seien, so Kreise der Küstenwache. Das Flüchtlingsboot kam ohne weitere Zwischenfälle in der Hafenstadt Argostoli auf Kefalonia an. Lebensgefahr bestehe für keinen der Flüchtlinge, teilten die Behörden mit. Von wo aus die Migranten aufgebrochen waren, blieb zunächst unklar. Beamte der Küstenwache vermuten, dass sie von der westgriechischen Küste in Richtung Italien fahren wollten.