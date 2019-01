In Deutschland tobt eine hitzige Debatte um ein mögliches Tempolimit auf Autobahnen. Das Land scheint zweigeteilt. Es wird medial gestritten, als ginge es um Sein oder Nichtsein.

Tempolimit in Deutschland?

Legende: Video Emotionale Tempolimit-Debatte in Deutschland abspielen. Laufzeit 01:51 Minuten.

Emotionale Tempolimit-Debatte in Deutschland

Die Sache ist weder offiziell noch beschlossen. Eine Expertenkommission hat lediglich festgehalten, 130 auf der Autobahn würden helfen, die Klimaziele zu erreichen. Das hören hier einige gar nicht gern. «Gegen jeden Menschenverstand» sei das, sagte diese Woche kein Geringerer als Verkehrsminister Scheuer.

Vollgas vom Verkehrsminister Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer führt die Tempolimit-Debatte mit Leidenschaft – und markigen Worten.

«Wer 120 fahren will, kann 120 fahren. Wer schneller fahren möchte, darf das auch. Was soll der Ansatz der ständigen Gängelung?», so Scheuer.

Ein Tempolimit auf Autobahnen würde demnach laut Scheuer den gesamten CO2-Ausstoss in Deutschland um weniger als 0,5 Prozent senken.

Zur Kritik von Lungenärzten an den Feinstaub-Grenzwerten sagte Scheuer, er werde dies zum Thema im EU-Verkehrsministerrat machen. Deren Aufruf müsse dazu führen, «dass die Umsetzung der Grenzwerte hinterfragt und gegebenenfalls verändert wird».

Gegenwind kommt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). «Es trägt nicht zur Versachlichung und erst recht nicht zur Lösung von Problemen bei, wenn wir jetzt bei jedem einzelnen Debattenbeitrag die Grenzwerte grundsätzlich in Frage stellen.»

«Letztes Refugium männlichen archaischen Tuns»

Aber warum ist diese Debatte so aufgeheizt? «Man kann sagen, dass das Autofahren in Deutschland noch das letzte Refugium männlichen archaischen Tuns ist», sagt Andreas Knie, Professor für Soziologie. «Da können die Männer sich noch ausleben, da können sie noch frei sein. Das ist wie Grillen oder Lagerfeuer machen.»

Die Emotionalität erinnert an die Waffendiskussion in den USA. Rational ist das nicht. Deutschland ist das einzige Land in Europa ohne generelles Tempolimit auf Autobahnen.

«Es sind tatsächlich nur wenige, die das bis aufs Blut verteidigen. Und das sind Männer, die in machtvollen Positionen sitzen. Da sind viele Journalisten dabei, da sind viele Politiker dabei. Und die möchten ungern diesen letzten Rest der Freiheit verlieren», so Knie.

Freie Fahrt für Freie Bürger. Dieses Narrativ wird seit den 1970er-Jahren gepflegt. Doch die Zeiten haben sich geändert.

Die Hälfte der Deutschen können sich ein Tempolimit heute vorstellen. Das zeigen neuste Umfragen. Nicht zuletzt, weil damit besonders schwere Unfälle verhindert werden könnten.