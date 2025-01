In New Orleans' beliebtem Ausgehviertel feiern Menschen ins neue Jahr. Plötzlich rast ein Fahrzeug in die Menge. Es gibt viele Tote und Verletzte. Eine Übersicht.

Attentäter von New Orleans laut Biden vom IS «inspiriert»

Das ist passiert: Das neue Jahr hat in einem der beliebtesten Ausgehviertel der US-Südstaaten mit einer extremen Gewalttat begonnen. Nur wenige Stunden nach Mitternacht ist ein Mann mit seinem Pick-up-Truck durch die feiernden Passanten im French Quarter von New Orleans gerast und hat aus seinem Fahrzeug geschossen. Laut Polizeibehörden werden dabei 15 Menschen getötet und 35 verletzt.

Videos kursieren auf Social Media: Augenzeugen berichteten im US-Fernsehen am Neujahrsmorgen von Leichenteilen auf Strassen und Bürgersteigen. Viele Menschen seien schreiend geflohen. Videoaufnahmen zeigten Blutspuren auf dem Asphalt und eilig Helfende.

Hintergründe zur Täterschaft: Der Fahrer wurde kurz nach der Tat von Einsatzkräften getötet. Der Mann war 42 Jahre alt und ein US-Staatsangehöriger aus Texas. Laut US-Präsident Joe Biden hat der Mann viele Jahre für das US-Militär gedient. Nur Stunden vor seiner Tat habe er über soziale Netzwerke Videos veröffentlicht, in denen er selbst andeutete, von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) inspiriert worden zu sein. Im Fahrzeug wurde auch eine IS-Flagge gefunden. Es wird derzeit auch nach möglichen Komplizen gesucht. Das FBI glaubt nicht, dass er allein verantwortlich war.

1 / 7 Bild 1 von 7 Legende: In New Orleans ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast. Screenshot CNN

2 / 7 Bild 2 von 7 Legende: Mindestens zehn Menschen seien ums Leben gekommen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Keystone/GERALD HERBERT

3 / 7 Bild 3 von 7 Legende: Mehr als 30 Personen seien verletzt worden. Keystone/GERALD HERBERT

4 / 7 Bild 4 von 7 Legende: «Der Fahrer versuchte, so viele Menschen zu überfahren wie möglich», sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick – es habe sich um «sehr absichtliches Verhalten» gehandelt. Keystone/GERALD HERBERT

5 / 7 Bild 5 von 7 Legende: Der Mann soll nach der Todesfahrt bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden sein. Keystone/GERALD HERBERT

6 / 7 Bild 6 von 7 Legende: Die US-Bundespolizei FBI geht von einem terroristischen Akt aus. Keystone/MATTHEW HINTON

7 / 7 Bild 7 von 7 Legende: Der Vorfall ereignete sich in der Bourbon Street im French Quarter von New Orleans – dem historischen Zentrum und Ausgehviertel. Keystone/RUSTY COSTANZA

Kein Versehen: Zuvor hatte die Polizei sein Handeln in einer ersten Pressekonferenz als «sehr absichtliches Verhalten» bezeichnet. «Er versuchte, so viele Menschen zu überfahren wie möglich», sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick. Der Mann sei mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren und es habe sich nicht um eine Trunkenheitsfahrt gehandelt.

Trump nutzt Mitteilung für politische Aussagen Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Joe Bidens designierter Nachfolger Donald Trump drückte Trauer aus. «Unsere Herzen sind mit allen unschuldigen Opfern und ihren Lieben, inklusive der mutigen Beamten der Polizei in New Orleans», schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social. «Als ich gesagt habe, dass die Kriminellen, die in unser Land kommen, deutlich schlimmer seien als die Kriminellen, die wir im Land haben, wurde meine Aussage ständig von Demokraten und von den Fake-News-Medien zurückgewiesen, aber es hat sich als wahr herausgestellt», schrieb Trump weiter und deutete damit eine mögliche ausländische Herkunft des Täters an. Diese Annahme wurde mittlerweile von Ermittlungsteams widerlegt.

Der Ort: Der Vorfall ereignete sich laut Polizei um 3:15 Uhr am Morgen in einem beliebten Teil der Stadt für Events. Im French Quarter feiern die Menschen im März den berühmten Karneval Mardi Gras, auch ein Jazz-Festival im späten Frühling zieht dort die Massen an. Der Tatort, die beiden Hauptstrassen Canal und Bourbon Street, ist auch an Neujahr sehr belebt. Am Abend des 1. Januar richtet New Orleans zudem traditionell den «Sugar Bowl» aus, ein Football-Spiel mit College-Mannschaften, das ebenfalls Zehntausende Menschen aus dem ganzen Land anzieht.

Erinnerung an 2017 Box aufklappen Box zuklappen Schon 2017 hatte es im French Quarter einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ein Autofahrer war beim Karneval in die Zuschauermenge eines Umzugs gerast. Er sei «stark alkoholisiert» gewesen und habe zwei Autos gerammt, bevor er in die Menge gefahren sei, hatte damals Polizeichef Michael Harrison vor Medienschaffenden gesagt. 28 Menschen waren verletzt worden, fünf von ihnen schwer.

Vieles noch unklar: Zum genauen Motiv der Tat gab es noch keine abschliessenden Aussagen. Das FBI sprach davon, dass es einen «Akt des Terrorismus» untersuche. Alethea Duncan, eine stellvertretende Spezialagentin der FBI-Aussenstelle New Orleans, sagte, es seien mögliche Sprengkörper gefunden worden. Noch unklar ist, ob diese hätten gezündet werden können. Die Frage, wie das Tatfahrzeug an vorhandenen Pollern zum Schutz der Passanten hat vorbeifahren können, ist ebenfalls noch offen.

Behörden wurden vor möglichen Angriffen gewarnt Box aufklappen Box zuklappen US-Medien berichteten, dass in mehreren US-Städten Bundesermittler im alten Jahr die lokalen Behörden vor Angriffen mit Fahrzeugen gewarnt hätten. Solche Taten seien generell möglich und es gelte, sich darauf vorzubereiten. Dabei sollen die Behörden auch über den deutschen Angriff auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit fünf Toten und mehr als 200 Verletzten gesprochen haben.

Die Reaktion des US-Präsidenten: Joe Biden hat den Verletzten und Hinterbliebenen der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. «Mein Herz geht an die Opfer und ihre Familien, die einfach nur feiern wollten», teilte Biden mit. «Es gibt keine Rechtfertigung für jegliche Art von Gewalt und wir werden keinen Angriff auf die Gesellschaft unseres Landes tolerieren.» Seine Regierung und deren Mitarbeitenden würden die Ermittlungen unterstützen.