Die Polizei hat die Ursache für die tödliche Kohlenmonoxidvergiftung herausgefunden, an der sechs Jugendliche in einer Gartenlaube gestorben sind.

Das giftige Gas sei von einem Stromaggregat in der Hütte ausgestossen worden.

Das Gerät, das mit Benzin betrieben wurde, hätte in geschlossenen Räumen nicht eingesetzt werden dürfen.

Am Sonntagmorgen hatte ein besorgter Vater in Arnstein im Landkreis Main-Spessart in Unterfranken in seinem Gartenhäuschen die Leichen der sechs jungen Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren entdeckt. Darunter waren auch sein Sohn und seine Tochter.