Rettungskräfte bergen erste Leiche nach Busunfall in Nepal

Nach einem schweren Busunfall im Westen Nepals ist offenbar ein erstes Opfer gefunden worden.

Zwei Reisebusse waren in der Nacht zum Freitag durch einen Erdrutsch in einen Fluss gestürzt.

Dutzende Menschen werden seither vermisst.

Mehr als 80 Menschen kamen in den vergangenen Wochen ums Leben.

Die männliche Leiche wurde etwa 50 Kilometer von der Absturzstelle entfernt gefunden. Das sagte Regierungsvertreter Khima Nanda Bhusal. Rettungskräfte hätten eine Bankkarte gefunden und seien dabei, den Mann zu identifizieren.

Die Busse beförderten über 50 Menschen. Sie stürzten in den Trishuli-Fluss, der durch kontinuierliche Regenfälle in den letzten Tagen angeschwollen war. Mindestens drei Menschen haben den Behörden zufolge das Unglück im Simaltal im Bezirk Chitwan überlebt.

Legende: Die Schäden während der Monsunzeit sind oft gross – etwa werden Häuser weggespült und Strassen unter Wasser gesetzt. Gleichzeitig ist der Regen für die Landwirtschaft in dem 30-Millionen-Einwohner-Land lebenswichtig. Keystone/EPA/NARENDRA SHRESTHA (13.07.2024)

Die heftigen Monsunregenfälle hatten das Wasser trüb braun gefärbt. Das erschwerte die Suchaktion nach den Wracks. Die Wetterbedingungen vereinfachten die Suche am Samstag. Schweres Gerät hatte einen Grossteil der Erdrutsche von der Autobahn geräumt, was den Zugang zum Gebiet erleichterte. Soldaten und Polizeiteams setzten Schlauchboote, Taucher und Sensorausrüstung ein, um die Busse zu lokalisieren.

Jedes Jahr Hunderte Tote

Solche Vorfälle kommen in der derzeitigen Monsunzeit häufig vor. Diese Jahreszeit dauert in Südasien gewöhnlich von Juni bis September. Jedes Jahr sterben dabei Hunderte Menschen unter anderem wegen Erdrutschen und Überschwemmungen. In Nepal seien seit vergangener Woche mindestens 80 Menschen gestorben, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde mit.

Die Regierung hat laut dem Innenministerium ein Verbot für Nachtfahrten von Reisebussen in Gebieten verhängt, in denen Wetterwarnungen ausgegeben werden.