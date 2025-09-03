Bei der Entgleisung einer Standseilbahn in Lissabon sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Die Zahl der Verletzten werde insgesamt auf rund 20 geschätzt, hiess es.

Die Zeitung «Público» berichtete unter Berufung auf Sprecher des Zivilschutzes, vier Verletzte seien in kritischem Zustand.

Die historische Bahn in der portugiesischen Hauptstadt war aus zunächst ungeklärter Ursache entgleist und verunglückt. Fernsehbilder zeigten die schwer beschädigten Waggons, aus denen Rettungskräfte Menschen bargen.

Die «Elevador da Glória» genannte Bahn ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Lissabons und wurde bereits im 19. Jahrhundert in Betrieb genommen. Sie ist bei Einheimischen und Besuchern beliebt, da sie die Unterstadt Baixa mit dem hochgelegenen Stadtviertel Bairro Alto verbindet, das für sein Nachtleben bekannt ist.