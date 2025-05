Kanada und USA ringen um neue Beziehung: Was auf dem Spiel steht

Seit seinem Amtsantritt im Januar brach US-Präsident Donald Trump einen Handelskrieg mit aller Welt vom Zaun. Im Visier ist auch der nördliche Nachbarstaat der USA geraten: Kanada.

Trump erliess nicht nur Zölle auf Stahl und Energieprodukte aus Kanada, er drohte auch damit, sich das Land als 51. US-Bundesstaat einzuverleiben. Die neue US-Gangart missfällt den Kanadiern. Sie haben mit Boykotten von US-Produkten und «Elbows up», ausgefahrenen Ellbogen, reagiert.

Neuer Premier will Trump die Stirn bieten

Vergangene Woche hat Kanada gewählt. An der Spitze des Landes steht neu der Liberale Mark Carney. Er ist mit dem Versprechen angetreten, Trump die Stirn zu bieten. Am Dienstag treffen der Premierminister und der US-Präsident in Washington erstmals aufeinander.

Legende: Mark Carney besteigt das Flugzeug für die Reise nach Washington, wo er US-Präsident Donald Trump treffen wird. (5.5.2025) REUTERS/Patrick Doyle

Das Treffen ist aus verschiedenen Gründen wichtig: Was kann Carney der Rhetorik Trumps entgegensetzen? Kann er ihm einen Handelskompromiss abringen? Wie sieht die Beziehung zwischen Kanada und den USA in Zukunft aus?

Wirtschaftlich eng verwoben

Kanada ist das wichtigste Exportziel für US-Güter. 2024 flossen Waren im Wert von 348 Milliarden US-Dollar. Die wichtigsten Produkte sind Fahrzeuge, Maschinen sowie Treibstoffe und Öl.

Nach Mexiko und China ist Kanada das Land, von dem die USA am meisten importiert. Für die kanadische Handelsbilanz sind die USA nicht wegzudenken. 76 Prozent der kanadischen Güter- und Warenexporte gehen in die USA. Zu den Top-Exportgütern Kanadas gehören Treibstoffe und Öl sowie Fahrzeuge.

Die enge wirtschaftliche Verbindung zwischen den Ländern ist auch durch das gemeinsame Freihandelsabkommen zusammen mit Mexiko, USMCA, geprägt. US-Präsident Trump hat dieses jedoch mit seinen Zöllen torpediert und umgeht mit einer Notstandsklausel Teile des Abkommens.

Kanada reagierte auf Trumps Handelskrieg selbst mit Gegenzöllen. Beim Treffen mit Trump will sich der kanadische Premierminister nun für einen «Deal» einsetzen. «Meine Regierung wird darum kämpfen, das beste Abkommen zu erhalten. Das wird so lange dauern wie nötig, aber nicht länger», so Carney.

Im Vorfeld sagte US-Handelsminister Howard Lutnick im TV-Sender Fox Business aber, dass es «sehr kompliziert» werden könne. Er stichelte zudem, Kanada habe jahrzehntelang auf Kosten der USA profitiert.

Militärische Kooperation

Auch in Sicherheitsfragen sind Kanada und die USA eng verbündet. Beide Länder gehören der Nato an und engagieren sich im Nordamerikanischen Luftverteidigungskommando (Norad). Kanada bezieht von den USA auch wichtige Rüstungsgüter. So ersetzt die kanadische Regierung ihre Kampfjets mit 88 F-35-Jets aus den USA.

Legende: Die Beziehung zwischen den USA und Kanada ist überschattet von Trumps aggressiver Handelspolitik. REUTERS/Chris Helgren

Der kanadische Premierminister Carney weiss, dass beim Treffen mit Trump viel auf dem Spiel steht. Die alte Beziehung zwischen den beiden Ländern, die auf «wachsender Integration» basierte, sei vorbei, sagte er am vergangenen Freitag. Man könne keinen «weissen Rauch» erwarten, sagte er in Bezug auf das Konklave in Rom.