Subtile Kritik beim Super Bowl

An ihrem mit Spannung erwarteten Halbzeit-Auftritt am US-Sportspektakel hat Lady Gaga subtile Kritik an US-Präsident Trump geübt. In ihrem Eröffnungssong «God Bless America» rezitierte die US-Sängerin einen Teil des amerikanischen Treueschwurs: «...eine Nation, unteilbar durch Freiheit und Gerechtigkeit für alle.»