Handelsstreit geht in die nächste Runde

Trump hält an Zöllen fest

Die pausierten Zölle auf Produkte aus Kanada und Mexiko sollen ab Dienstag gelten.

Kanada reagiert – und will Zölle auf US-Produkte erheben.

Auch China ist betroffen: US-Präsident Donald Trump verdoppelt die Importzölle gegen das Land.

Noch im Februar hat US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Kanada und Mexiko nach dem Inkrafttreten wieder ausgesetzt. Nun kündigte er an, dass die Zölle ab Dienstagmorgen in Kraft treten.

Kanada reagierte umgehend: Das Land werde in diesem Fall die Zölle von 25 Prozent auf US-Produkte erheben, erklärte Regierungschef Justin Trudeau. «Unsere Zölle bleiben bestehen, bis die US-Handelsmassnahmen zurückgezogen werden, und sollten die US-Zölle nicht aufgehoben werden, führen wir aktive und laufende Gespräche mit Provinzen und Territorien, um verschiedene nichttarifäre Massnahmen zu ergreifen», wie Trudeau in einem Statement schrieb.

Auch Zölle auf Agrarprodukte Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Donald Trump droht auch mit Zöllen auf landwirtschaftliche Produkte. Er wolle solche Zölle ab Anfang April einführen, teilt er auf seiner Social-Media-Plattform mit. Dabei richtete er sich direkt an die Landwirte und Landwirtinnen der USA: Sie sollten sich darauf vorbereiten, viele landwirtschaftliche Produkte herzustellen, die dann innerhalb des Landes verkauft werden sollen, so Trump. Ob diese Zölle für alle Länder weltweit gelten sollen, liess der US-Präsident offen.

Nach Zugeständnissen von Kanada und Mexiko hatte Trump die Zölle von 25 Prozent auf Produkte aus den beiden Ländern ausgesetzt.

Zölle auf chinesische Waren werden verdoppelt

Trump verdoppelt zudem die Importzölle auf Waren aus China. Das Weisse Haus hat einen entsprechenden Erlass veröffentlicht. Trump hatte im Februar Zölle von 10 Prozent auf Waren aus China verhängt – nun sollen die Zölle auf 20 Prozent erhöht werden. Ab welchem Zeitpunkt die Zölle verdoppelt werden, geht aus dem Erlass nicht hervor.

Die Verdoppelung soll am Dienstag in Kraft treten, wie Trump jedoch erklärte. Der US-Präsident hatte schon mehrfach mit der Erhöhung der Zölle gedroht, und China hat wiederum weitere Gegenmassnahmen in Aussicht gestellt.