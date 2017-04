Das Wichtigste in Kürze

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, dass heimische Firmen bei der Vergabe von Regierungsaufträgen künftig bevorzugen soll.

bei der Vergabe von Regierungsaufträgen künftig soll. Trump will ausserdem gegen angeblichen Missbrauch bei der Visa-Vergabe an ausländische Fachkräfte.

Beim Besuch eines Werkzeugherstellers im Bundesstaat Wisconsin unterzeichnete Trump ein entsprechendes Dekret. Zur Vergabe von Aufträgen von Regierungsbehörden soll es künftig zunächst interne Prüfungen geben. Die Bundesbehörden sollen nun Reformvorschläge vorlegen.

Trump sagte, in der Vergangenheit seien zu viele Aufträge an ausländische Firmen gegangen – zu Lasten von Fabriken und Jobs in den USA. Nun solle ein «starkes Signal» gehen.

Trump kündigte dabei erneut an, sämtliche Handelsbeziehungen unter die Lupe zu nehmen. Er kritisierte konkret den Nachbarstaat Kanada. Er warf dem Nachbarland «unfaire» Praktiken bei Milch vor. Die US-Industrie hatte Kanada vorgeworfen, dass immer mehr billige Milch in die USA komme.