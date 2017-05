Der US-Präsident plant, die Budgets der staatlichen Krankenversicherung und der Lebensmittelhilfe um mehrere Milliarden zu kürzen.

Der amerikanische Präsident Donald Trump will bei der Gesundheitsversorgung für Arme und bei weiteren Hilfsprogrammen sparen. Gemäss dem am Montag veröffentlichten Haushaltsentwurf will Trump in den kommenden zehn Jahren die entsprechenden Budgets um insgesamt 3,6 Billionen Dollar kürzen. 800 Milliarden Dollar sollen alleine bei der staatlichen Krankenversicherung Medicaid gespart werden. Weitere 192 Milliarden Dollar bei der Lebensmittelhilfe.

Am Dienstag wird der Entwurf dem US-Kongress übergeben, der allerdings häufig die Vorschläge des US-Präsidialamtes ignoriert. Die beiden Kammern, in welchen die Republikaner die Mehrheit bilden, suchen nach Sparmöglichkeiten, um die angestrebten massiven Steuererleichterungen zu finanzieren.

Grundlage des Haushaltsentwurfs ist die Annahme, dass die Wirtschaft jährlich um drei Prozent wächst. Die US-Notenbank allerdings rechnet mit 1,8 Prozent. Analysten wiederum halten auch 2,3 Prozent für möglich.