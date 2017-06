Trump will Kuba-Politik ändern

Aus Echo der Zeit vom 16.6.2017

US-Präsident Donald Trump will eine andere Kuba-Politik als sein Vorgänger. In Miami, quasi im Herzen des Widerstandes gegen das Castro-Regime, will er die Eckpfeiler dieser Politik in einer Rede darlegen. Was wird sich ändern? Gespräch mit SRF-Korrespondent Beat Soltermann in Washington.

Nicoletta Cimmino