Türkei: Feldzug gegen die Pressefreiheit

Aus 10vor10 vom 24.7.2017

In der Türkei sind so viele Journalisten im Gefängnis wie in keinem anderen Land der Welt. Ausgerechnet am Tag der Pressefreiheit stehen 17 Journalisten der Zeitung Cumhuriyet vor Gericht. Unabhängige Medien sind rar geworden in der Türkei.