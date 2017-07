Feuer in Kroatien

Die Balkanstaaten Montenegro und Kroatien kämpfen gegen schwere Waldbrände.

Die Urlaubermetropole Split in Kroatien sei «verteidigt» worden, teilten die Einsatzkräfte am Dienstag mit.

Die Feuerwehr konnte am Dienstagmorgen in einem Grosseinsatz das Übergreifen der Waldbrände auf die zweitgrösste kroatische Stadt Split verhindern.

Auch in Portugal wüten erneut die Flammen.

Die Feuerwalze zwischen den Orten Omis und Split habe 4500 Hektar Wald vernichtet. Regierungschef Andrej Plenkovic machte sich am Dienstagmorgen ein Bild davon. Innerhalb von wenigen Stunden waren rund um Split an 20 verschiedenen Stellen Feuer ausgebrochen. Kroatische Medien spekulierten deshalb über Brandstiftung.

Auch die tagelangen Brände bei der montenegrinischen Stadt Tivat sind unter Kontrolle. Zuvor hatte Montenegro, dass das jüngste NATO-Mitglied ist, Hilfe des Bündnisses angefordert. An der östlichen Adriaküste brechen in jedem Sommer grosse Brände aus. Sie werden oft von nachlässigen Touristen, aber auch von Bodenspekulanten ausgelöst, welche so auf Bauland hoffen.

Neue Waldbrände auch in Portugal

Nach den verheerenden Waldbränden vom Juni brachen im Norden und in der Mitte des Landes erneut Brände aus. Seit Montagabend kämpfen rund 2800 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Bezirke Alijó und Mangualde haben den Notstand ausgerufen.

Neue Waldbrände in Portugal 0:24 min, vom 18.7.2017