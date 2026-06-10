Die Politik von US-Präsident Donald Trump lässt das Vertrauen der Schweizerinnen und Schweizer in die Vereinigten Staaten weiter schwinden.

Laut einer neu veröffentlichten Umfrage der Denkfabrik European Council on Foreign Relations betrachten inzwischen mehr als 40 Prozent Trump als Gegner oder Rivalen.

Vor einem halben Jahr lagen die entsprechenden Werte noch deutlich tiefer.

25.8 Prozent der Befragten stufen Trump inzwischen als Gegner ein. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als noch im November 2024, als der Republikaner die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte. Weitere rund 15 Prozent sehen ihn als Rivalen.

Viele Trump-Gegner in der Schweiz

Damit weist die Schweiz unter den zwölf untersuchten europäischen Ländern den höchsten Anteil an Personen auf, die Trump als Gegner betrachten. Zwar sieht mit 45.4 Prozent weiterhin die grösste Gruppe der Befragten die USA unter Trump als Verbündeten oder Partner. Vor sechs Monaten lag der Anteil jedoch noch bei 53 Prozent.

Legende: Trump als verlässlicher Partner der Schweiz? Das denken immer weniger Schweizerinnen und Schweizer. Reuters/ Evelyn Hockstein

Gründe für die zunehmende Skepsis sind unter anderem Trumps Zollpolitik und seine wiederholten Angriffe auf die bestehende internationale Ordnung. Die Umfrage zeigt auch ein schwindendes Vertrauen in die sicherheitspolitische Rolle der USA. Drei Viertel der Befragten glauben nicht, dass Washington der Schweiz im Fall eines Angriffs militärisch beistehen würde. Gleichzeitig sind zwei Drittel überzeugt, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Schweiz zu Hilfe kommen würden.

Keine amerikanische Rüstung

Entsprechend gross ist die Zurückhaltung gegenüber amerikanischem Rüstungsmaterial. 73 Prozent sprechen sich gegen den Kauf von US-Waffen aus. Nur etwas mehr als 15 Prozent befürworten entsprechende Beschaffungen. Eine ähnlich grosse Mehrheit plädiert dafür, künftig vermehrt europäische Rüstungsgüter zu erwerben.

Kongress bewilligt 70 Milliarden für Trumps Einwanderungspolitik Box aufklappen Box zuklappen Das von den Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat ein 70 Milliarden Dollar schweres Gesetz zur Finanzierung der Einwanderungsbehörden verabschiedet. Damit sollen die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE sowie die Grenzschutzbehörde Border Patrol bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump finanziert werden. Die Verabschiedung dieses Gesetzes beendet eine langwierige politische Blockade. Denn die Demokraten lehnten die Finanzierung für die Einwanderungsbehörden nach tödlichen Schüssen von Einwanderungsbeamten auf zwei Amerikaner im Januar ab.

Die Ergebnisse stammen aus einer im Mai durchgeführten Umfrage der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, die in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) erstellt wurde.

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