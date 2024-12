Drei Tote und Verletzte bei Explosion in Den Haag – 20 Vermisste

Bei einer Explosion und einem anschliessenden Brand in einem dreigeschossigen Wohngebäude in Den Haag sind mindestens drei Personen getötet worden, weitere wurden verletzt.

Laut dem «Telegraaf» sollen sich – unter Berufung auf die Rettungskräfte – noch bis zu 20 Menschen unter den Trümmern befinden.

Fünf Wohnungen seien zerstört worden, teilte die Feuerwehr mit.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die ein Auto schnell wegfahren sahen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte das Gebäude in Den Haag nach der Explosion am Samstagmorgen teilweise ein. Die Suche der Rettungskräfte nach weiteren Opfer und Verschütteten dauert an. Dabei würden auch Spürhunde eingesetzt. Es werden bis zu 20 Personen unter den Trümmern vermutet.

Am Samstagnachmittag gab der Bürgermeister von Den Haag bekannt, dass eine der vier verletzten Personen im Spital verstorben sei. Später wurde diese Zahl auf drei Tote erhöht. Vier Verletzte kamen in eine Klinik, teilte die Polizei mit.

Legende: Bei der Explosion wurde ein Gebäude schwer beschädigt. Imago/Josh Walet

Die Polizei fahndet unterdessen nach einem Auto, das unmittelbar nach der Explosion mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr. Anwohner wurden gebeten, mögliche Videoaufnahmen vom Unglücksort zu schicken, auf denen das Auto zu sehen sein könnte.

Möglicherweise krimineller Hintergrund

Die Ursache für die Explosion ist bislang unklar. In den Niederlanden kommt es allerdings seit längerem immer wieder zu Sprengstoffanschlägen im kriminellen Milieu. Meist wird dabei niemand verletzt.

Nach Polizeiangaben geht es bei den Anschlägen um Drogen, Einschüchterung und Erpressung. Selbst bei Beziehungsstreits komme Sprengstoff zum Einsatz.

Anfang 2024 gab es etwa in Rotterdam eine Explosion mit drei Toten in einer Wohnanlage. Dabei stellte sich heraus, dass ein illegales Labor zur Herstellung von Drogen in dem Gebäude hochgegangen war.

Ob die aktuelle Explosion in Den Haag ebenfalls einen kriminellen Hintergrund hat, ist derzeit offen.