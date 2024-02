Mindestens vier Personen sind bei einem Grossbrand in der spanischen Küstenmetropole Valencia ums Leben gekommen. Weitere 15 wurden verletzt.

Bis zu 15 Menschen wurden am Freitagmorgen noch vermisst.

Das Hochhaus mit Wohnungen ist weitgehend zerstört worden.

Die Zahl der Todesopfer hat sich seit Donnerstag nicht verändert. «Die Feuerwehrleute können das Gebäude noch nicht betreten. Deshalb ändern wir die gestern genannte Zahl von vier Todesopfern zunächst nicht», sagte Bürgermeisterin María José Catalá.

Die Zahl der Verletzten wurde mit 15 angegeben, darunter sieben Feuerwehrleute. Sie seien wegen Rauchvergiftung oder Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Zeitung «La Vanguardia». Experten prüften zurzeit, ob die aus zwei Teilen bestehende Wohnanlage mit 143 Wohnungen einsturzgefährdet sei, sagte die Bürgermeisterin. In der Nacht war zunächst von 138 Wohnungen berichtet worden.

Die Behörden haben vorsorglich ein Feldlazarett in der Nähe errichtet. Zudem sei Hilfe von Soldaten der militärischen Nothilfeeinheit UME zum Kampf gegen die Flammen angefordert worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Die UME wird sonst bei grossen Waldbränden eingesetzt. Nach Angaben des Rettungsdienstes waren 16 Löschzüge der Feuerwehr im Einsatz.

Das Gebäude stand in kürzester Zeit komplett in Flammen und glich zeitweise einer riesigen Fackel. Das Feuer sei in einer Wohnung in einem der unteren Stockwerke ausgebrochen und habe sich über die Fassade aus brennbaren Materialien und auch wegen starker Winde rasant ausgebreitet, erklärten Experten in spanischen Medien.

Legende: In sozialen Medien war zu sehen, wie die Fassade des relativ neuen Hauses mit 143 Wohnungen vom Erdgeschoss bis zum Flachdach brannte. Über dem Gebäude stand eine riesige schwarze Rauchwolke. Keystone/EPA EFE/Biel Alino

Ein Experte sagte im Fernsehen, die Fassade habe aus Aluminiumpaneelen bestanden, unter denen eine Schicht aus Dämmstoff angebracht war. Brennende Fassadenteile lösten sich vom Gebäude und stürzten in die Tiefe, wo sie auch am Boden weiter brannten.

«Tragödie für Valencia»

Bis zum frühen Morgen konnte das Feuer weitgehend gelöscht werden. Mit dem ersten Tageslicht wurde dann das ganze Ausmass der Zerstörung sichtbar. Von der erst vor wenigen Jahren fertiggestellten Wohnanlage, von der ein Flügel 14 Stockwerke und der andere zwölf Stockwerke hoch ist, blieb nur ein schwarzes Gerippe aus Stahlbeton zurück. «So eine Tragödie hat Valencia noch nicht erlebt», sagte die Bürgermeisterin und rief eine dreitägige Trauerzeit für die Stadt aus.