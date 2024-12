Verletzte bei Explosion in Den Haag – Vermisste unter Trümmern

Bei einer Explosion und einem anschliessenden Brand in einem dreigeschossigen Wohngebäude in Den Haag sind mehrere Menschen verletzt worden.

Laut dem «Telegraaf» sollen sich, unter Berufung auf die Rettungskräfte, bis zu 20 Menschen unter den Trümmern befinden.

Es sollen weitere Gebäude betroffen sein.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die ein Auto schnell wegfahren sahen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte das Gebäude nach der Explosion am Samstagmorgen teilweise ein. Die Löscharbeiten dauern an und Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach weiteren Opfern.

Die Ursache für die Explosion ist bislang unklar.