Im US-Bundesstaat Ohio wurden 16 Kinder aus einem verwahrlosten Haus gerettet.

Vier Personen – die Eltern und Grosseltern der Kinder – sind laut Medienberichten unter dem Verdacht der Kindeswohlgefährdung festgenommen worden.

Die Kinder wurden laut Behördenangaben medizinisch versorgt und sollen sich nun in sicherer Umgebung befinden.

Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten, dass die Kinder während vier Jahren zusammen in einem Raum von knapp 12 auf 12 Metern lebten.

Als die Behörden ein Haus im US-Bundesstaat Ohio durchsuchten, stiessen sie auf 16 Kinder im Alter zwischen einem und 18 Jahren – unter «bedauerlichen Bedingungen», zwischen Fäkalien und Müll, wie die Behörden auf einer Medienkonferenz sagten.

Legende: Wie die Behörden darauf gekommen sind, dass in diesem Haus 16 verwahrloste Kinder sind, wurde an der Medienkonferenz nicht mitgeteilt. Keystone / Carolyn Kaster

«Hätten wir noch weitere 24 Stunden gewartet, hätte es möglicherweise einen Todesfall gegeben, da bin ich mir ziemlich sicher», sagte Ohios Generalstaatsanwalt Andy Wilson bei der Medienkonferenz. Das Haus wurde demnach am Dienstag durchsucht.

Es handelt sich nicht um Menschenhandel, das ist ein innerfamiliärer Vorfall.

Generalstaatsanwalt Wilson ergänzte: «Ich konnte nicht in diesen Raum gehen, ich habe nur zur Tür hineingeschaut», so Wilson. «Das war gestern, und ich kann den Geruch immer noch nicht aus der Nase bekommen.»

Legende: Sheriff Ryan Cain vom Vinton County sagte: «Ein Grossteil unseres Viehs wird unter besseren Bedingungen gehalten als diese Kinder.» Keystone / AP Photo / Carolyn Kaste

Die vier festgenommenen Erwachsenen sind Medienberichten zufolge die Eltern und Grosseltern der Kinder. Es bestehe keine Gefahr für andere Kinder ausserhalb dieser Familie, betonte William Archer, der Staatsanwalt von Vinton County. «Es handelt sich nicht um Menschenhandel, das ist ein innerfamiliärer Vorfall», sagte er, ohne weitere Details bekannt zu geben.

Die Kinder wurden den Angaben zufolge medizinisch versorgt und befinden sich jetzt in sicherer Umgebung. Die Ermittlungen laufen. Für die vier Festgenommenen wurde eine Kaution von umgerechnet je 240'990 Franken festgesetzt.