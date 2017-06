Die USA haben auf Bitten der philippinischen Regierung Spezialkräfte in die Stadt Marawi entsandt.

Dort sollen sie das philippinische Militär im Kampf gegen die Islamisten unterstützen.

In der 200'000-Einwohner-Stadt Marawi auf der südlichen Insel Mindanao liefern sich Islamisten, die sich zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekennen, seit dem 23. Mai Feuergefechte mit philippinischen Regierungstruppen. Obwohl das Militär mit Bodentruppen und Luftangriffen gegen die Aufständischen vorgeht, kontrollieren diese immer noch zehn Prozent des Stadtgebiets.

Rebellen halten Geiseln

Bei den jüngsten heftigen Kämpfen sind nach Regierungsangaben 13 philippinische Soldaten getötet worden. 40 weitere wurden in dem 14-stündigen Gefecht am Freitag verwundet, wie ein Armeesprecher mitteilte.

Die Kämpfe gingen auch am Samstag weiter. Die Truppen rückten in drei Stadtteile vor, wo sich mehr als 200 Rebellen verschanzt hielten. Diese haben nach Regierungsangaben etwa 100 Geiseln in ihrer Gewalt, die sie als menschliche Schutzschilde benutzten.