In den USA gilt es für die republikanischen Bewerberinnen und Bewerber um das Präsidentenamt ernst. Am Montag sind die ersten Vorwahlen im Bundestaat Iowa. In der Nacht auf Donnerstag lieferten sich Nikki Haley und Ron DeSantis ein letztes Fernsehduell vor Beginn Vorwahlen. Donald Trump blieb wie zuvor, auch dieser Fernsehdebatte fern. Er liegt in den Umfragen weit vorne. SRF-US-Korrespondentin Barbara Colpi berichtet vom Verlauf der TV-Diskussion.

Barbara Colpi USA-Korrespondentin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Barbara Colpi berichtet seit Juli 2022 als Korrespondentin für Radio SRF und News Digital aus den Vereinigten Staaten. Sie ist seit 2005 bei Radio SRF und begann als Redaktorin in der Sportredaktion, wo sie 2008 die stellvertretende Leitung übernahm. Im Frühling 2016 wechselte die studierte Sozialanthropologin auf den Korrespondentenposten nach Lausanne.

SRF News: Die Affiche Nikki Haley gegen Ron DeSantis ist im Moment ein Duell um Platz Zwei. Wer konnte mehr überzeugen?

Barbara Colpi: Es war das erste Mal eine Debatte mit nur zwei Teilnehmenden. Nikki Haley und Ron de Santis lieferten sich hitzige Wortgefechte. Es war ein Schlagabtausch, in dem sich beide gegenseitig vorwarfen über ihre politischen Erfolge zu lügen, doch eine klare Siegerin oder ein klarer Sieger ging aus diesem Duell nicht hervor. Wer souveräner wirkte und überzeugender war, dürfte individuell verschieden sein.

Vivek Ramaswamy hatte zu wenig gute Umfragewerte, um an der Debatte teilzunehmen. Chris Christie hat kurz vor der Debatte erklärt, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen. Wem bringt dies etwas, und kann Donald Trump unter diesen Umständen doch noch herausgefordert werden?

Nikki Haley. Sie schaut allenfalls auch schon weiter – zu den zweiten Vorwahlen in New Hampshire. Da liegt sie nicht sehr weit hinter Donald Trump zurück, weniger als zehn Prozent. Entsprechend hat die republikanische Anti-Trump-Fraktion wohl auch Druck auf Chris Christie gemacht, sich zurückzuziehen. Sie ist überzeugt, dass eine Mehrheit derjenigen, die beabsichtigt hatten, Christie die Stimme zu geben, nun ins Haley Lager wechselt. Die ehemalige UNO-Botschafterin Haley braucht ein Momentum – spätestens in New Hampshire. Dann kann sie diesen Schwung in die dritten Vorwahlen mitnehmen in ihren Bundesstaat, South Carolina. So könnte sie Trump allenfalls doch noch gefährlich werden.

Donald Trump kann so auch direkten unangenehmen Angriffen seiner Gegner ausweichen und gleichzeitig seine Show abziehen und das gelingt ihm gut.

Der Favorit und Ex-Präsident Donald Trump weicht den TV-Debatten bisher aus. Er hat diese Nacht parallel bei Fox News gesprochen. Geht diese Strategie für ihn auf?

Bis jetzt geht sie auf. Zwar kann er die Kritik in den TV-Debatten so nicht direkt kontern. Kritik äusserten erneut sowohl DeSantis als auch Haley, doch Donald Trump kann auf diese Weise auch direkten, unangenehmen Angriffen seiner Gegner ausweichen und gleichzeitig seine Show abziehen. Und das gelingt ihm gut. Seine Umfragewerte geben ihm recht, die richtige Strategie gewählt zu haben. Bald wissen wir auch, was diese Umfragewerte wert sind.

Trump bleibt Favorit Box aufklappen Box zuklappen In Iowa steht kommende Woche die erste Vorwahl der Republikaner an. Wer Präsidentschaftskandidat der Partei werden will, muss sich zuerst bei den internen Abstimmungen in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzen. Die eigentliche Präsidentenwahl ist Anfang November. In Umfragen liegt Trump im schrumpfenden Bewerberfeld der Republikaner trotz aller Skandale und juristischen Probleme mit grossem Abstand vorne und rangiert allgemein fast 50 Prozentpunkte vor Haley und DeSantis. (sda)

Das Gespräch führte Dominik Rolli.