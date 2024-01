«If you want a friend in Washington, get a dog», sagte schon US-Präsident Harry Truman, der nach dem Zweiten Weltkrieg im Amt war.

Bei den Wahlen vor vier Jahren gingen dann Bilder von den First Dogs Champ und Major um die Welt, die sogenannten #DOTUS (Dogs of United States). Die beiden Schäferhunde von Joe und Jill Biden zogen mit den #POTUS (President of the United States) und #FLOTUS (First Lady of the United States) ins Weisse Haus ein.

Allerdings waren die zwei Vierbeiner nicht die ersten Hunde im US-Regierungssitz. Zufall oder Belebung mit System?

1 / 9 Legende: 1947: Harry Truman erhielt einen Cockerspaniel-Welpen namens Feller zu Weihnachten. Keystone 2 / 9 Legende: Heiligabend 1984: Präsident Ronald Reagan und seine Frau Nancy inspizierten mit dem neuen Familienmitglied Lucky die Geschenke unter dem Christbaum. Keystone 3 / 9 Legende: 1994: Socks, die Katze von Präsident Bill Clinton, war vier Jahre lang das einzige Haustier im Weissen Haus. Keystone 4 / 9 Legende: 1998 schaffte sich Clinton den Hund Buddy an. Socks’ Begeisterung hielt sich offensichtlich in Grenzen. Keystone 5 / 9 Legende: 2005: First Dog Barney (r.) beschnuppert Miss Beazley, den neuen «First Lady Dog» von George W. Bush. Keystone 6 / 9 Legende: 2013: Bo (l.) und seine neue Spielkameradin Sunny, die Portugiesischen Wasserhunde der Obamas. Keystone 7 / 9 Legende: 2019: Donald Trump hatte kein Haustier. Hier präsentierte er aber gemeinsam mit Vizepräsident Mike Pence und Melania Trump den Arbeitshund Conan der US-Armee, der bei einem Einsatz gegen den Islamischen Staat verletzt worden war. AP Photo/Evan Vucci 8 / 9 Legende: 2021: US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden streicheln ihren deutschen Schäferhundwelpen namens Commander. Keystone/MICHAEL REYNOLDS 9 / 9 Legende: Auch die republikanische Kandidatin Nikki Haley zeigt sich im Vorfeld der Wahlen gern mit Hunden, wie hier an einer politischen Veranstaltung in Kingston, New Hampshire. X (ehemals Twitter)/Nikki Haley

Viele US-Präsidenten besassen einen Hund. Aus Tierliebe? Unter den ehemaligen US-Präsidenten gab es tatsächlich grosse Tierfreunde. Viele hielten bereits vor ihrer Kandidatur Haustiere, sagt die Politologin Claudia Franziska Brühwiler. Und trotzdem: «Die Inszenierung der First Dogs ist wichtig.» Der Hund sei seit Langem das mit Abstand populärste Haustier in den USA. Durch Hunde könne eine gewisse Nähe zu Wählerinnen und Wählern hergestellt werden, führt Brühwiler aus. «Die Kandidierenden machen sich dadurch nahbarer und menschlicher. Dass sich ehemalige Präsidenten wie Barack Obama erst mit dem Einzug ins Weisse Haus einen Hund zugetan haben, ist eher die Ausnahme.»

Welche Hunderassen waren bisher im Weissen Haus vertreten? Laut Brühwiler gab es bisher sehr viele unterschiedliche Hunderassen als First Dogs. «Frühere Präsidenten wie George Washington hielten oftmals Jagdhunde. Lyndon B. Johnson hatte zwei Beagles, Herbert Hoover und seiner Frau gehörte ein riesiger irischer Wolfshund, Joe und Jill Biden halten aktuell Schäferhunde. Im Weissen Haus waren alle Grössen und Rassen querbeet vertreten.»

Gibt es gewisse Hunderassen, die sich strategisch besonders gut eignen? Aus Studien ist bekannt, dass etwa Labradore oder Golden Retriever die typischen Familienhunde sind. Natürlich gab es diese auch im Weissen Haus, wie während der Präsidentschaft von Gerald Ford oder Bill Clinton. «Sie zeigen die intakte amerikanische Familie, die perfekte Familie mit einem sympathischen Hund. Er rundet das Bild ab und macht die Familie auch zu den idealen Nachbarn oder zu den Menschen, die man gerne sein möchte», hält der Politologe Mark Balsiger fest. Diese Bilder würden im grossen Stil im professionalisierten Wahlkampf gezeigt.

Die «First Dogs» sind also eigentliche Wahlhelfer? Hunde von Präsidentschaftskandidierenden seien immer wieder Teil ausgeklügelter Wahlkämpfe, sagt Politologin Brühwiler. «Wichtig ist die Identifikation zwischen der Wählerschaft und den Kandidierenden.»

Weitere Tiere ehemaliger US-Präsidenten Box aufklappen Box zuklappen Die texanische Langhornkuh Ofelia lebte auf der Ranch von George W. Bushs Familie in Crawford, Texas.

Ofelia lebte auf der Ranch von George W. Bushs Familie in Crawford, Texas. Ronald und Nancy Reagan verbrachten ihre Ferien auf ihrer Ranch, die bald den Beinamen «The Western White House» erhielt und von der aus sie gern mit ihren Pferden ausritten.

ausritten. Die Johnsons brachten eine ganze Reihe an Tieren mit ins Weisse Haus, darunter auch Hamster und Papageien .

und . Auch die Kennedy-Familie war bekannt für ihre vielen Haustiere, darunter auch Hasen , Wellensittiche und Ponys .

, und . John Adams erhielt von Marquis de Lafayette einen Alligator als Geschenk. Das Reptil lebte in einem Badezimmer des Weissen Hauses.

Ob mit oder ohne Hund – einen grossen Unterschied mache das aber nicht. «Hundebesitzerinnen und -besitzer in Amerika sind gemäss Studien eher weiss und leben in ländlichen Gebieten. Das sind jene, die auch Trump zum Präsidenten wählten, der als einziger Präsident der letzten Jahrzehnte keine Haustiere besass», sagt Brühwiler.

Wie sieht es mit anderen Tieren – Katzen, Fischen oder Vögeln – aus? Eine Katze besässen weniger als ein Drittel der amerikanischen Haushalte, und Hunde gehörten zur Populärkultur in Amerika, weiss Brühwiler. «Zudem lassen sich Katzen weniger gut inszenieren, da sie eigensinniger sind. Hunde sind als lange Begleiter im Gegensatz zu Katzen viel näher am Menschen. Entsprechend sind Hunde auch prominenter im Weissen Haus vertreten.»

