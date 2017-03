Die USA beginnen mit dem Aufbau eines Raketenabwehrsystems in Südkorea. Peking hat daran überhaupt keine Freude.

Das Wichtigste in Kürze:

Nur einen Tag nach dem bisher letzten Raketenstart in Nordkorea haben die USA mit der Installation eines Raketenabwehrsystems in Südkorea begonnen .

China kritisiert dies scharf

: Peking befürchtet, dass die USA durch das dazugehörende Radarsysten Einblick in die Tätigkeiten der Armee in China erhält. Durch das US-Vorgehen könnten die Spannungen zwischen Peking und Washington weiter zunehmen, sagt SRF-Korrespondent Martin Aldrovandi in Schanghai.

Zusatzinhalt überspringen US-System THAAD Sogenannte THAAD-Raketen sollen feindliche Kurz- und Mittelstreckenraketen abfangen. Sie tragen keinen Sprengkopf, sondern zerstören die Rakete durch direkten Aufprall. Dies kann in einer Höhe von bis zu 150 km geschehen. Die 6 Meter langen Raketen werden von Lastwagen aus abgefeuert und sind daher sehr mobil.

SRF News: China kritisiert die Installation von US-Abwehrraketen in Südkorea. Welche Befürchtungen hegt Peking?

Martin Aldrovandi: Wenn man den USA und Südkorea glaubt, dann hat China eigentlich nichts zu befürchten. Beim THAAD-System handle es sich um ein defensives System, das nur für das Abfangen von Raketen aus Nordkorea bestimmt sei, sagen sie. China befürchtet aber, dass die USA mit dem Radar des Systems auch den chinesischen Luftraum ausspähen könnten.

Nun haben die USA begonnen, das Abwehrsystem in Südkorea aufzubauen – wie reagiert China darauf?

China protestiert schon länger gegen die Pläne. Die ersten, die den Unmut bereits zu spüren bekommen haben, sind südkoreanische Unternehmen. So wurden etwa 20 Filialen einer südkoreanischen Handelskette in China behördlich geschlossen. Auch gab es Boykottaufrufe, weil die Handelskette einen Golfplatz in Südkorea, der in ihrem Besitz ist, für das Raketenabwehrsystem zur Verfügung stellt. Auch die südkoreanische Tourismusindustrie ist betroffen, bereits wurden zahlreiche Reisen von Chinesen storniert.

« Die transpazifischen Beziehungen werden sich weiter abkühlen. »

China kündigt an, man werde «Schritte unternehmen, um die eigenen Interessen zu schützen». Könnten dies auch militärische Schritte sein?

Peking hat nicht konkret gesagt, was es unternehmen will. Es spricht von «Konsequenzen». Allerdings dürften die erwähnten und vielleicht weitere wirtschaftliche Massnahmen Südkorea mehr schaden als allfällige militärische.

Nordkorea könnte die Tests aus Protest ausgeführt haben

Für Spannungen zwischen China und den USA sorgten bislang vor allem die chinesischen Machtansprüche im Südchinesischen Meer. Könnten sich die Spannungen mit dem Raketenabwehrsystem weiter verstärken?

Es gibt nun tatsächlich einen weiteren Streitpunkt zwischen den beiden Grossmächten China und USA. Beide haben sich dabei schon weit vorgewagt und können nicht einfach so zurückkrebsen, ohne das Gesicht zu verlieren. Sicher ist, dass sich die transpazifischen Beziehungen durch die Installierung des Abwersystems weiter abkühlen werden.

Auch in Südkorea selber ist das US-Raketenabwehrsystem umstritten. Wieso?

Laut einer Umfrage ist gut die Hälfte der Südkoreaner für das Abwehrsystem, rund ein Drittel ist dagegen. Die Gegner scheinen der eigenen Regierung nicht recht zu trauen, und sie befürchten, dass die Beziehungen zu China Schaden nehmen könnten. Auch glauben manche, dass tieffliegende Raketen aus Nordkorea durch das US-System gar nicht abgefangen werden könnten.

Das Gespräch führte Brigitte Kramer.