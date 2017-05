Seit Anfang April gehen in Venezuela fast täglich Menschen auf die Strasse, um gegen eine Aushöhlung der Demokratie unter dem sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro zu protestieren. Aus Mangel an Devisen fehlt es im ölreichsten Land der Welt zudem an Lebensmitteln, Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs. Maduros Partei habe längst keine Basis mehr, sagt Journalistin Sandra Weiss, die seit fast zwei Jahrzehnten aus Lateinamerika berichtet. Der Präsident würde jede demokratische Wahl haushoch verlieren. «Ich war in einem Viertel, das früher zu 90 Prozent chavistisch war. Jetzt nehmen an den Projekten der Regierung gerade einmal noch 11 überzeugte Kommunisten teil. Auch einige Richter und die Generalstaatsanwältin haben sich von der Regierung distanziert. Und offenbar gibt es mittlerweile auch in den Streitkräften einige Gräben.»