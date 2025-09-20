Der Flughafen in der belgischen Hauptstadt Brüssel meldet einen Cyberangriff.

Angegriffen worden sei am Freitagabend ein Unternehmen, das für die Check-ins und Boarding-Systeme zuständig sei.

Auch der Flughafen Heathrow in London meldet, es gebe ein technisches Problem beim Check-in und Boarding.

Es sei mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu rechnen, teil der Flughafen Brüssel auf seiner Website mit. Mehrere europäische Flughäfen seien betroffen.

Der Flughafen London Heathrow erklärte, es könne zu Verspätungen kommen, sprach aber von einem technischen Problem. Welche weiteren Flughäfen betroffen sind, ist unklar.

Legende: Reisende, die vom Flughafen Heathrow aus abfliegen, müssen mit Verspätungen rechnen. Archiv/REUTERS/Hannah McKay

Aus Brüssel hiess es, derzeit sei aufgrund der Attacke nur manuelles Einchecken und Boarding möglich. Der Dienstleister versuche so schnell wie möglich, das Problem zu beheben. Es werde zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Passagiere sollten ihren Flugstatus bei der Airline checken, bevor sie anreisten, und ausreichend Zeit am Flughafen einplanen, hiess es weiter.

Heathrow teilte lediglich mit, ein Drittanbieter für Check-in- und Boarding-Systeme mehrerer Fluggesellschaften habe ein technisches Problem. Daran werde schnellstmöglich gearbeitet.