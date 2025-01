Die Kurzvideo-Plattform Tiktok ist in den USA wieder online.

Als Begründung für den Schritt verwiesen die Betreiber der App auf die Zusicherung des künftigen Präsidenten Donald Trump, wonach es keine Strafen für die US-Dienstleister der Plattform geben soll.

Die Video-App Tiktok hatte zuvor den Betrieb in den USA eingestellt. Rund 170 Millionen Userinnen und User waren betroffen.

Tiktok hatte unmittelbar vor Auslaufen der Verkaufsfrist selbst den Stecker gezogen. Nutzerinnen und Nutzer, die sich am Samstagabend in den USA bei Tiktok einloggten, erhielten eine Nachricht von der Bytedance-Tochter: «Das Gesetz zwingt uns dazu, unsere Dienste vorübergehend nicht zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten daran, unseren Dienst in den USA so schnell wie möglich wiederherzustellen.» Nutzer konnten sich am Samstag jedoch noch durch die Nachricht klicken und die App nutzen. Am Sonntag war dann auch damit Schluss.

Trump will Dekret gegen Tiktok-Verbot erlassen Box aufklappen Box zuklappen Der designierte Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er nach seiner Amtseinführung am Montag ein Dekret erlassen wolle, um das Gesetz, das Tiktok in den USA verbietet, auszusetzen. Er schlug ausserdem vor, dass das soziale Netzwerk zu 50 Prozent von US-amerikanischen Aktionären kontrolliert werden sollte. Ein 2024 im Kongress verabschiedetes Gesetz trat am Sonntag in Kraft und machte die Kurzvideoplattform mit ihren über 170 Millionen Nutzern in den USA unzugänglich.

Der künftige Präsident Trump stellte Tiktok am Vortag einen Aufschub der Frist von drei Monaten in Aussicht. Allerdings wird er erst am Montag, einen Tag nach Inkrafttreten des Tiktok-Verbots, vereidigt. Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Joe Biden hatte angekündigt, man werde die Durchsetzung des Gesetzes Trump überlassen. Wie lange Tiktok in den USA offline bleibt, ist unklar.

Bytedance sollte US-Geschäft verkaufen

Um ein Verbot zu vermeiden, hätte der chinesische Mutterkonzern von Tiktok, Bytedance, sein US-Geschäft verkaufen müssen. Dies hat er nicht getan. Auch bei Dienstleistern wie Apple oder Google könne die App nicht mehr heruntergeladen werden, melden Nachrichtenagenturen übereinstimmend.

Tiktok und Bytedance weigerten sich in den vergangenen Monaten stets, eine Trennung überhaupt in Erwägung zu ziehen. In den USA wird befürchtet, dass die chinesische Regierung sich Zugang zu Tiktok-Daten von Amerikanern verschaffen und über die Plattform die öffentliche Meinung beeinflussen könne. Die Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück. Dennoch führten die Sorgen zu dem mit grosser Mehrheit verabschiedeten Gesetz.

Trump entdeckte sein Herz für Tiktok

Trump hatte bisher allerdings noch gesagt, dass er – höchstwahrscheinlich – Tiktok zunächst drei Monate Zeit geben werde. Die rechtliche Grundlage dafür ist unklar. Dem Gesetz zufolge kann der US-Präsident zwar eine Fristverlängerung von 90 Tagen gewähren. Als Voraussetzung dafür wird aber genannt, dass es aussichtsreiche Verkaufsverhandlungen gibt.

Trump wollte in seiner ersten Amtszeit einst selbst mit einer Verbotsdrohung den Verkauf von Tiktok erzwingen, scheiterte jedoch vor Gericht. Inzwischen entdeckte er sein Herz für die Plattform. Er sei auf Tiktok erfolgreich und habe im Rennen ums Weisse Haus dort viele junge Leute ansprechen können, argumentierte Trump. «Warum sollte ich Tiktok loswerden wollen?»

Angespanntes Verhältnis zu China

Durch das Gesetz, das am Freitag vom Obersten Gericht der USA bestätigt wurde, sind allerdings auch ihm als Präsidenten die Hände gebunden. Er zeigte sich aber wiederholt überzeugt, dass er einen Deal um die App einfädeln könne. Möglicherweise könnte Tiktok zur Verhandlungsmasse im insgesamt angespannten Verhältnis zwischen Washington und Peking werden.