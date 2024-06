Die Hochwasser-Situation in der Schweiz: Die Wasserstände der Schweizer Flüsse und Bäche sind nach nächtlichen Regenfällen am Montagmorgen rasch angestiegen. Auch die Pegel des Zürich- und des Vierwaldstättersees sind gemäss Bund nach einem Rückgang am Vortag nach starken Regenfällen am Montagmorgen wieder gestiegen. Die Abflussmengen werden im Laufe des Tages weiter zunehmen, wie es im Naturgefahrenbulletin des Bundes heisst. Die Hochwasserspitzen erwartet der Bund in der Nacht auf Dienstag. Dann wird sich die Lage voraussichtlich dank einer Wetterberuhigung wieder entspannen. Am Montagmorgen haben die Behörden des Kantons Thurgau Hochwasseralarm an den Gewässern Sitter und der Goldach ausgelöst.

Zur Zeit gilt für den Bodensee und den Hochrhein die Gefahrenstufe 3, «erhebliche Gefahr». Für den Vierwaldstätter- und den Zürichsee sowie für Limmat, Reuss und Thur gilt die Gefahrenstufe 2, «mässige Gefahr». Gemäss den aktuellen Prognosen dürfte der Bodensee im Bereich der Gefahrenstufe 3 verbleiben. Der Untersee könnte jedoch vorübergehend die Gefahrenstufe 4, «grosse Gefahr» erreichen.

Hangrutsche und gesperrte Strassen: Auf dem Hirzel im Kanton Zürich ist es am Montagmorgen zu einem Erdrutsch gekommen. Die Strasse zwischen Wädenswil und Sihlbrugg musste deswegen gesperrt werden. Verletzte gab es keine. Die Strasse bleibt voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt. Gemäss SRF Meteo besteht auch in den kommenden Tagen bei erneutem Regen lokal die Gefahr von Hangrutschen. Die heftigen Niederschläge haben auch oberhalb von Brienz (GR) zu vermehrten Block- und Steinschlägen aus der Rutschung geführt. Die Gemeindeverwaltung Brienz/Brinzauls wies die Bevölkerung auf X darauf hin, sich an die Sicherheitszone zu halten. Mitte März waren einige tausend Kubikmeter Felsmaterial oberhalb der Gemeinde abgestürzt.

Feuerwehren im Dauereinsatz: Die Zürcher Feuerwehren mussten am Wochenende 200-mal wegen Wasser in Gebäuden oder überfluteten Strassen ausrücken. Besonders betroffen sei das Zürcher Oberland gewesen. Im Kanton Thurgau gingen mehr als 150 Schadenmeldungen ein. In den meisten Fällen seien die Feuerwehren wegen überfluteter Keller aufgeboten worden, teilte die Kantonspolizei mit. Im Kanton St. Gallen koordinierte die Notrufzentrale rund 90 Feuerwehreinsätze, wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess. Betroffen gewesen sei vor allem der nördliche Teil des Kantons. Die starken Regenfälle in der Nacht auf Montag haben auch im Kanton Zug zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Keller, Waschküchen und Tiefgaragen waren überflutet und zwei Strassen mussten gesperrt werden.

Legende: Hochwassersituation bei Frauenfeld (2. Juni 2024). Keystone/CHRISTIAN MERZ

Wetteraussichten für die Schweiz: An den meisten Orten werde sich die Situation bald entspannen, sagt Simon Eschle von SRF Meteo. «Am Nachmittag gibt es noch einige kräftige Schauer, aber in den kommenden Tagen sei Regen nur noch lokal ein Thema. Angespannt bleibe die Situation vor allem noch am Bodensee (Gefahrenstufe 3) und wohl noch etwas beim Zürich- und Vierwaldstättersee. Diese Seen sind momentan auf Gefahrenstufe 2. Denn: «In den nächsten Tagen wird es wärmer, da schmilzt auch der Schnee, das kann das Absinken der Pegel verlangsamen», sagt Eschle. Lokal könnte es bei erneutem Regen auch zu Erdrutschen kommen.