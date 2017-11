In den USA zeigt der neuste Klimareport der Behörden, dass der Klimawandel zum grössten Teil von Menschen verursacht wird. Der Klimareport widerspricht somit in weiten Teilen der Position von US-Präsident Donald Trump. Das Weisse Haus habe dennoch nicht versucht, den Klimareport von 13 US-Behörden zu verhindern. Es seien auch keine Änderungen vorgenommen worden, sagten mehrere Experten in US-Medien. Im Bericht wird unter anderem vor einem Anstieg des Meeresspiegels gewarnt um bis zu 2,4 Meter bis in knapp 80 Jahren. Der Bericht wurde von Hunderten Wissenschaftlern in der US-Regierung und weiteren Akademikern erstellt.