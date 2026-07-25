Wegen einer Polizeilage ist der Christopher Street Day in Berlin abgebrochen worden.

Nach Polizeiangaben ist mindestens ein Mensch getötet worden.

Sie behandelten mehrere verletzte Personen, sagte ein Polizeisprecher in einem veröffentlichten Video bei X.

Was genau passiert ist, blieb zunächst unklar.

Beim Christopher Street Day in Berlin soll nach ersten Angaben der Polizei ein Fahrzeug 14 Menschen verletzt haben. Mutmasslich sei ein Fahrzeug in den Tiergarten gefahren, teilte die Polizei auf der Onlineplattform X mit.

Die Fahndung läuft

«Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», sagte ein Polizeisprecher in einem veröffentlichten Video bei X. Die Polizei sei mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall kurz vor 22 Uhr, teilt ein Polizeisprecher der Polizei Berlin mit.

Legende: «Wir haben eine Polizeilage», sagte der Polizeisprecher. «Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig», hiess es von der Polizei. KEYSTONE/DPA/Michael Ukas

Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen.