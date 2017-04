Randale nach der Wahl

Am Abend der ersten Wahlrunde kam es in Paris zu Zusammenstössen zwischen der Polizei und linksradikalen Demonstranten. 143 Personen seien vorläufig festgenommen worden, so ein Polizeisprecher. Sechs Polizisten und drei Demonstranten wurden leicht verletzt. Ausschreitungen gab es vor allem auf dem Bastille-Platz und auf dem Platz der Republik.