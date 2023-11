347 Millionen Kinder leiden an Wasserknappheit

In Südasien leiden 347 Millionen Kinder an Wasserknappheit.

Die Region ist vermehrt von extremen Wetterereignissen betroffen.

Der Zugang zu Trinkwasser dürfte sich in Südasien künftig verbessern.

Legende: Keystone/Biswaranjan Rout

Weltweit leiden in Südasien am meisten Kinder an Wasserknappheit. Insgesamt sind 347 Millionen Kinder betroffen, wie aus einer Analyse des Kinderhilfswerks Unicef hervorgeht.

Südasien ist die bevölkerungsreichste Region der Welt. Insgesamt leben ein Viertel der weltweiten Kinder in Südasien, gleichzeitig gebe es dort aber nur vier Prozent des Wassers auf der Erde. «Sicheres Wasser ist ein Grundmenschenrecht, aber Millionen von Kindern in Südasien haben nicht genügend zu trinken in einer Region, die von Überschwemmungen, Trockenheit und anderen extremen Wetterereignissen, die zunehmend vom Klimawandel ausgelöst werden, geplagt ist», lässt sich der für die Region zuständige Unicef-Chef Sanjay Wijesekera zitieren.

Positive Zukunftsaussichten

Vor der UNO-Klimakonferenz in Dubai Ende des Monats ruft Unicef die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Für die Kinder soll ein lebenswerter Planet gesichert werden. Wasserknappheit beeinträchtige das Wohl und Wachstum von Kindern. Sie schaffe Lebensmittelunsicherheit, Mangelernährung und Krankheiten wie beispielsweise Durchfall.

Aus der Analyse gehen auch positive Nachrichten hervor. In den kommenden Jahren dürfte sich Unicef-Voraussagen zufolge der Zugang zu Trinkwasser in Südasien weiter schnell verbessern.