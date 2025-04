Bundesräte in den USA – Treffen mit US-Finanzminister steht an

Aktuell sind die beiden Bundesratsmitglieder Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin in den USA.

Unter anderem wollen die Finanzministerin und der Wirtschaftsminister in Washington über US-Zölle auf Schweizer Waren sprechen.

Am Donnerstag hat Keller-Sutter einen Termin bei US-Finanzminister Scott Bessent.

Auch Parmelin will in den USA bei seinen Treffen «die Situation der Schweiz darlegen und Lösungen diskutieren», wie es im Vorfeld der USA-Reise hiess.

Keller-Sutter und Parmelin wollen sich am Donnerstagabend um 23 Uhr Schweizer Zeit an einer Medienkonferenz zu ihrer Reise äussern. Dieser Termin wurde vorverschoben, weil Keller-Sutter wie andere Staats- und Regierungschefs am Samstag zur Beerdigung von Papst Franziskus in Rom erwartet wird.

IWF-Tagung gestartet

Am Mittwoch startete die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington, wo auch die beiden Bundesratsmitglieder teilnahmen.

Bei der IWF-Frühjahrstagung kommen jährlich Finanzministerinnen und Finanzminister, Vertretungen der Finanzwirtschaft und der Entwicklungs­zusammenarbeit sowie Vorstehende von Zentralbanken zusammen. Im Zentrum stehen globale wirtschafts-, finanz- und entwicklungspolitische Fragen.

Trumps Zollhammer – und kurzzeitige Verschnaufpause Box aufklappen Box zuklappen Trump hatte Anfang April angekündigt, zusätzliche Zölle von über 30 Prozent auf Einfuhren aus der Schweiz zu verhängen. Wenig später setzte er sie allerdings – wie die Zusatzzölle gegen andere Länder mit Ausnahme der Volksrepublik China – für 90 Tage ausser Kraft. Weiterhin gilt ein pauschaler Zusatzzoll von zehn Prozent auf Importe in die USA aus fast allen Ländern.

Dieses Jahr fand im Vorfeld ein Treffen der G20-Finanzministerinnen und -minister statt. Ziel für viele ist es, bei der US-Administration für bessere Zollbedingungen zu werben.

Mit der Schweizer Delegation in Washington anwesend sind gemäss Medienberichten neben den beiden Bundesratsmitgliedern die Staatssekretärinnen Helene Budliger Artieda (Wirtschaft), Daniela Stoffel (internationale Finanzfragen) und Martina Hirayama (Bildung, Forschung und Innovation). Auch der Sondergesandte für die USA, Gabriel Lüchinger, ist vor Ort. Wer wen trifft, war im Vorfeld der Reise nicht in Erfahrung zu bringen.

